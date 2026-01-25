Les peces festives més antigues d'Europa són catalanes

Un estudi impulsat per l'Ajuntament de l'Arboç i liderat pel Taller Avall ha revelat que els gegants vells del municipi són les peces festives més antigues d'Europa. En un inici, es partia de la premissa que els gegants dataven del 1827, però la recerca apunta que l'origen dels busts és anterior. Calculen que són del segle XVII -entre el 1650 i el 1670- i que es tracta de les figures de dos copatrons que lluïen al retaule de l'església de sant Julià, obra de Domènec Rovira el Major.
Per arribar a aquestes conclusions s'han fet proves de raig X, a més d'una recerca documental. Segons el consistori, la troballa els col·loca al mapa de la cultura popular europea. "És un gran orgull i una gran satisfacció", ha afirmat l'alcalde Joan Sans.
La investigació va començar a mitjans del 2024, moment en què les dues peces festives es van sotmetre a una prova de raigs X al Centre Mèdic Quirúrgic (CMQ) de Reus, a més d'un procés de restauració per recuperar l'aspecte original. Juntament amb una recerca documental que s'ha allargat dos anys, els investigadors han conclòs que els busts dels gegants vells de l'Arboç són originàriament dues de les quatre figures que representaven els copatrons del municipi.
Aquestes es trobaven al retaule de l'església del poble, obra de Domènec Rovira el Major. La recerca indica que Chabrán era originalment la figura de sant Justí, mentre que la Llúcia era santa Victòria. Una teoria que s'ha confirmat després de comprovar que la morfologia, el tipus de fusta usada i l'estil dels busts no concordaven amb les informacions que els dataven 200 anys més tard, el 1827, data de la primera referència documental dels gegants.
Per contra, l'estudi apunta que van ser creats entre 1650 i 1670. Totes dues peces van ser creades a finals del segle XVII i posteriorment, es van arrencar i es van col·locar damunt de cossos de gegants. Així, els gegants vells tenen gairebé 400 anys d'història. "Estaríem davant de figures religioses aprofitades per ser gegants, els més antics que es conserven a escala d'Europa", ha apuntat el gerent del Taller Avall, Aleix Alvarez Vall.
Pendent de resoldre altres incògnites
Després de la descoberta, queda pendent resoldre els dubtes sobre qui va despenjar les figures dels copatrons del retaule èr dessacralitzar-les, així com el motiu pel qual ho va fer. De moment tampoc s'ha esbrinat què ha passat amb els altres dos copatrons de la ciutat. Sigui com sigui, la sorpresa ha estat molt ben rebuda tant per part del consistori com de la colla gegantera. "Per nosaltres és un orgull. Creiem que això serà un impuls per la cultura local i estem molt contents i satisfets dels resultats", ha asseverat Roger Bartolín, membre de la junta de la colla.
L'església del municipi ha estat el lloc escollit aquest dissabte per donar a conèixer les conclusions de l'estudi a la ciutadania. Aquest serà l'últim cop que els gegants vells de l'Arboç lluiran fora de les vitrines de la Casa de la Cultura del poble, on a partir d'ara s'exposaran i s'explicarà el seu valor patrimonial, històric i cultural no només a escala municipal ni de país, sinó també europea.