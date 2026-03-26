Mor l'editora barcelonina Maria Carme Dalmau als 96 anys

L'editora barcelonina Maria Carme Dalmau i Dalmau, que va participar en la fundació de la Associació d'Editors en Llengua Catalana, ha mort aquest dijous, segons informa Rafael Dalmau Editor en un comunicat.
Dalmau va estar relacionada amb projectes editorials que apostaven per la llengua i la cultura catalanes, donant suport a autors i obres que ajudaven a mantenir viva la producció intel·lectual del país. La seva feina no sempre va ser mediàtica, però sí rellevant dins dels cercles editorials i culturals.
Va nàixer el 1930 a Barcelona i amb només 12 anys ja va començar a ajudar en la llibreria Dalmau de Barcelona. Entre 1946 i 1959 va treballar en l'Editorial Dalmau i Jover, fundant en 1959 al costat del seu pare, Rafael Dalmau, Rafael Dalmau Editor, que ella va dirigir entre 1971 i 1996.
Entre les col·leccions que va impulsar destaquen els Episodis de la Història, amb 379 números en l'actualitat, i Els castells catalans en sis volums. Va ser l'editora de l'obra Món Casteller, que va dirigir Pere Català i Roca, el seu marit, i que va contribuir a la divulgació i dignificació de la tradició castellera.
Maria Carme Dalmau va participar en la fundació de la Associació d'Editors en Llengua Catalana i ha rebut guardons com la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cultura i el Premi Isidre de Rabassó d'Identitat Castellera.