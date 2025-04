El militant independentista i ecologista Quim Pelegrí i Pinyes ha mort aquest dijous a l'edat de 70 anys. Així ho ha fet saber Edicions del 1979, on Pelegrí havia treballat com a editor: "Company, militant, germà, que la terra et sigui lleu", ha afegit l'editorial en un comunicat sobre qui va impulsor de Terra Lliure i primer membre empresonat d'aquesta organització armada.