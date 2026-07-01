Mor Victor Willis, el policia de Village People

El cantant del grup disco Village People, Victor Willis, ha mort aquest dimecres als 74 anys després de patir una malaltia agressiva, segons ha confirmat la seva esposa a través de xarxes socials. La seva banda, coneguda per cançons com YMCA, Macho Man, Go West i In the Navy, va ser un dels grups més emblemàtics de l'era disco dels Estats Units durant els anys setanta.
El grup va néixer el 1977 a Nova York de la mà dels productors francesos Jacques Morali i Henri Belolo, que van idear una formació inspirada en l'ambient de les discoteques gais de la ciutat. El nom feia referència al barri de Greenwich Village, aleshores un dels principals centres de la comunitat LGTBIQ+ dels Estats Units, i la seva estètica es basava en personatges icònics de la cultura popular nord-americana, com el policia -a qui representava Willis-, el cowboy, el soldat, el motorista, l'obrer de la construcció o l'indi nord-americà.
Les seves coreografies, el vestuari inconfusible i unes lletres plenes de dobles sentits van contribuir a convertir-los en una icona de la cultura popular. Willis va deixar els Village People el 1980. Tot i reincorporar-s'hi dos anys després, el retorn no va tenir la repercussió esperada i va tornar a desvincular-se de la banda. Durant aquella etapa també va afrontar problemes d'addicció a les drogues i, el 2006, es va declarar culpable en un procediment judicial per possessió de cocaïna.
La trajectòria del grup també ha estat marcada per la mort d'altres membres. El 2001 va morir Glenn Hughes, conegut pel seu emblemàtic personatge de motorista vestit de cuir, mentre que el 1987 va perdre la vida Mark Mussler, un dels primers integrants de la formació, que interpretava el paper d'obrer.
El cantant va tornar definitivament als Village People el 2017, quan la cançó YMCA va recuperar una enorme popularitat en ser utilitzada de manera habitual als actes de campanya de Donald Trump, amb qui els membres del grup van arribar a compartir escenari.