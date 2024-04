Next és una finestra diferent. En un context en què el món digital i les xarxes guanyen tant de protagonisme, des de Nació vam creure convenient omplir un espai pràcticament buit en l'ecosistema de mitjans de comunicació. I després d'un any i mig de feina, el canal de cultura digital de Nació s'ha consolidat com una referència a l'hora d'explicar tot allò que passa entre reels, vídeos de TikTok, piulades, posts i tecnologia. En català, evidentment.

L'aposta s'ha vigoritzat, amb un increment substancial de l'audiència jove entre els 18 i els 24 anys, segons les dades de Comscore. Un pas més: la newsletter -ja coneguda pels seus amants com la Nextletter- suma gairebé 1.500 subscriptors, que la reben cada setmana. Aquí t'hi pots subscriure.

Informació i periodisme de l'actualitat digital

En un escenari actual en què la tecnologia o les xarxes són aclaparadores per a moltíssima gent, els joves s'hi desenvolupen amb lleugeresa, un fet que provoca que molts mitjans no captin les velocitats del present. Els codis de llenguatge, de conducta, fins i tot de l'humor, molt marcats per l'actualitat digital. Next és una resposta periodística a totes aquestes realitats. Hem desgranat des de grans fenòmens de masses, ens hem capbussat en les grans polèmiques i hi hem donat perspectiva, de contrast, a l'efervescència realitat que es viu moltes vegades a internet.

I què expliquem, a Next?

Creadors. Sense embuts i sense paternalismes. Els creadors són una part cabdal de la vida digital de milions de persones. Qui són, què proposen, per què són coneguts, quins ho fan en català i quins no. La llengua és un aspecte transcendental per a Nació i per a Next. No és d'estranyar a ningú, que els influencers en són pilar central. Gaming. Els videojocs van ser de les poques indústries que han sobreviscut totes les crisis, inclosa la de la Covid-19, i ja han esdevingut una potència cultural mundial. Més que consolidada. Amb múscul a Catalunya, expliquem les competicions d'eSports, els seus protagonistes, les novetats i tot des d'una visió periodística. N'és un exemple el League of Legends. Entreteniment. Primer la gran pantalla, després la televisió i ara a tot arreu. El consum audiovisual de pel·lícules, sèries, documentals i el contingut que fan els mateixos creadors és una constant de la conversa digital. Per això mateix a Next l'abordem des d'una perspectiva diferent, no només de la crítica sinó del debat que genera. Fins i tot ens hem centrat en la Kings League, pensada i produïda a Catalunya. Una de les principals espases del nostre vaixell ha estat la nova onada musical i l'urban català. Tecnologia. Novetats, gadgets o invents que sembla que ens envien al futur. El ritme frenètic de la tecnologia és una part molt activa en el món digital, que acaba retroalimentant-se de si mateixa. Si no que li preguntin a ChatGPT, no? Vida offline. Les noves generacions també aixequen els ulls de la pantalla i es preocupen per la seva salut mental, els lloguers, la precarietat laboral, l'esport o la seva situació econòmica.

Tot plegat sense oblidar que Next trenca els motlles dels esquemes arcaics del relat periodístic. No ens importa il·lustrar un reportatge amb una sèrie de mems. Tampoc treure l'entrellat d'una problemàtica social a partir d'una anècdota en un comentari de YouTube. Perquè en el món digital un sol clic pot obrir una història única. Un fet que a Nació sabem prou bé. I de mems encara més.

Col·laboradors de referència

Marta Ferrer . No existeix cap prescriptora de sèries i pel·lícules joves, amb una ploma més afilada (un teclat ben engreixat, més aviat), una perspectiva tan actual i amb una immensa capacitat per fer metàfores futbolístiques com ella. A Next gaudim de les seves peces de manera setmanal, explicant amb agilitat les novetats a les plataformes, a les sales de cinema o sobre les tendències que engreixen els timeline a les xarxes pel que fa a les pantalles.

. No existeix cap prescriptora de sèries i pel·lícules joves, amb una ploma més afilada (un teclat ben engreixat, més aviat), una perspectiva tan actual i amb una immensa capacitat per fer metàfores futbolístiques com ella. A Next gaudim de les seves peces de manera setmanal, explicant amb agilitat les novetats a les plataformes, a les sales de cinema o sobre les tendències que engreixen els timeline a les xarxes pel que fa a les pantalles. Noelia Karanezi . Per molt que la vida de la immensa majoria dels joves sembli que passi a les pantalles, passem més temps al transport públic del que ens imaginem. La guionista (membre de l'equip de La Competència) i comunicadora audiovisual ens trasllada a tot un seguit de reflexions, pensaments, observacions i, perquè no, problemàtiques a través dels seus viatges en metro al No m'invento res .

. Per molt que la vida de la immensa majoria dels joves sembli que passi a les pantalles, passem més temps al transport públic del que ens imaginem. La guionista (membre de l'equip de La Competència) i comunicadora audiovisual ens trasllada a tot un seguit de reflexions, pensaments, observacions i, perquè no, problemàtiques a través dels seus viatges en metro al . Pau Cusí. Guionista i escriptor, les seves cròniques han estat tot un puntal en la posada en marxa del Next del darrer any. La mirada àcida, crítica i humorística del món a través de diferents escenaris de la nostra vida quotidiana posen de manifest l'humor transversal que vertebra el món digital.

Hola, Nació!

En el moment que vam engegar el Next, teníem clar que un dels nostres pals de paller havia de ser la llengua. El món dels influencers i els creadors de contingut sembla mancat del català, però des de Nació us hem mostrat, setmana rere setmana, que no és veritat. Així neix Hola, Nació! Gràcies a la feina incansable dels companys de Nous Formats, us hem brindat desenes de persones que aglutinen milions de seguidors a les diferents plataformes. Expliquen el seu contingut en la nostra llengua: moda, cuina, videojocs, estil de vida, criança, viatges, actualitat... Els podeu veure a tots als nostres canals d'Instagram, X, TikTok i Youtube, a Nacio TV.

Qui fem Next?

El desembre del 2022 la direcció de Nació m'encomana la tasca de capitanejar Next, però no es pot fer absolutament res sense l'ajuda inestimable d'una redacció amb un múscul titànic. I una capacitat per desencriptar les xarxes que fa goig. L'equip d'Edició, del qual també formo part i lidera Irene Montagut, han estat primordials per fer créixer aquest vaixell digital. Lluís Girona, Maria Rabella i Marc Orts són nucli central de moltes de les peces, reportatges i cròniques que heu pogut llegir tots aquests mesos. Tot plegat coordinat per Ferran Casas, Joan Serra Carné i Albert Salord, amb l'equip de Nous Formats que encapçala Gemma Cuadrado.