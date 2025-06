Pep Prieto guanya el premi Prudenci Bertrana amb la novel·la «Rosita»

El periodista, membre del gabinet de comunicació del PSC i escriptor Pep Prieto ha guanyat el 58è premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Rosita, que relata la infantesa d'un nen que descobreix els fonaments de la por a la Girona dels anys 80 amb la figura cabdal de l'àvia. Dotat amb 30.000 euros, és el principal guardó dels Premis Literaris de Girona que s'entregaran el 16 de setembre a l'Auditori de la ciutat.

D'altra banda, Ramon Solsona ha obtingut el 46è premi Carles Rahola d'assaig per Dones migpartides. Trenta narradores entre la il·lusió republicana, la derrota i el redreçament, amb un premi de 6.000 euros. La mateixa quantitat rebrà Laia Llobera, que amb el llibre SAUR, ha guanyat el 48è premi Miquel de Palol de poesia; així com Marta Minguella, guanyadora del Ramon Muntaner de novel·la juvenil amb Assassinat a Highburn.

Nascut a Girona el 1976, Prieto destaca per ser un professional polifacètic que fa de crític de cinema a diversos mitjans com RAC1, Betevé, La2 i El Nacional; alhora que forma part del gabinet de comunicació del PSC i es desenvolupa en una carrera ja extensa com a escriptor de novel·les. Entre les seves obres destaquen La disfressa de l'indigent, Mala premsa, La teoria de l'imbècil i Els Llunàtics, entre altres, i també ha escrit diversos assaigs.

Rosita, un canvi de registre

Prieto destaca Rosita com una "declaració d’amor a la memòria i a les dones que ens salven". En aquesta novel·la, el protagonista és un nen que comença a interpretar la vida i el món que l'envolta i aprèn que s'amaga darrere la por i la màgia. La relació amb l'àvia, a qui estima de manera incondicional, és el pal de paller de la trama.

Hi haurà ampliació.