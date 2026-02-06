Torna el Llum BCN: horaris, ubicacions i artistes

El festival d'arts lumíniques Llum BCN 2026 torna aquest cap de setmana al barri del Poblenou amb una programació que inclou el cineasta Albert Serra, l'artista Laia Estruch o els dissenyadors Roland Mariacher i Werner Huber, de STUDIO MO:YA. La 15a edició arrenca aquest divendres i es podrà visitar fins diumenge. Hi participaran 12 artistes nacionals i internacionals i 18 escoles de grau universitari de disseny, arts i arquitectura de la ciutat. Les propostes es mouen entre l'art contemporani, l'arquitectura, l'escenografia i les arts digitals.
Sota el lema "Paisatges nocturns", l’edició d’enguany presenta principalment instal·lacions a l’aire lliure, amb la voluntat que la ciutadania pugui visitar les obres de manera lliure i gratuïta en un ambient festiu i participatiu. D’aquesta manera, el festival reforça la seva presència als carrers i explora els límits de la percepció visual i les narratives urbanes, combinant art, llum i tecnologia per ressignificar l’espai públic amb l’acció de la llum. Només tres de les més de trenta instal·lacions de la programació oficial del Llum BCN 2026 estaran situades en un espai interior.
Horaris del Llum BCN
Les instal·lacions del festival anual d'arts lumíniques a la ciutat comtal es podran visitar divendres, dissabte i diumenge. Quant a divendres i dissabte, l'horari establert és des de les 19 hores fins a les 00 hores. Diumenge, tancaran una mica abans, de manera que els llums s'apagaran a les 23 hores.
Ubicacions i artistes del Llum BCN
En declaracions a l'ACN, la comissària del festival, Maria Güell, destaca que hi ha instal·lacions amb material de llum molt diferents. "La llum és un llenguatge, un material amb gran capacitat semiòtica i de generar experiències", assegura Güell. En aquesta línia, afegeix que són artistes molt variats amb tècniques diverses. "És una experiència per a l'usuari: submergir-se i entregar-se a aquestes propostes", afegeix.
El cartell d’enguany incorpora les obres inèdites d’artistes de renom com el cineasta Albert Serra, amb la peça Aquesta nit que compta amb el patrocini de la fira ISE; l’artista Laia Estruch, amb la peça Aüc que compta amb la col·laboració de Benito; o l’estudi creatiu STUDIO MO:YA, integrat per Roland Mariacher i Werner Huber, amb la peça Mantra Intervention que compta amb la col·laboració de BARCO. Aquesta ha estat seleccionada per la curadoria internacional del festival i realitzada en col·laboració amb la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura a Barcelona.
A més, amb motiu de la fi d’etapa de Maria Güell en la direcció artística del festival, la programació revisita grans obres d’altres anys, com el Làser Fases d’Antoni Arola, que compta amb el patrocini de Mirador Torre Glòries; el moviment de les muntanyes de Serres de Cabosanroque o les cascades de Next Nature II de Rotor Studio. Aquesta 15a edició també comptarà amb la curadoria internacional de Birgit Lill-Schnabl, que participa actualment com a curadora del KLANGLICHT, el festival d’arts visuals i música de Graz que porta l’art a l’espai públic.
Altres novetats de la programació inclouen un nou espai al Parc de les Glòries, amb la peça Bulla de Lola Solanilla a l’Àgora Berta Cáceres; les escultures australianes inflables de ENESS a The Whispering Mountains que combinen tecnologia i materialitat tova; Fremor de Marc Vilanova que farà visibles les vibracions subterrànies a través de geòfons i les traduirà en moviment mecànic amb la seva obra; l’experiència sensorial inspirada en els estats del ritme oceànic de Desilence i música de Suzanne Ciani a The Rhythm of the Ocean; i la reinterpretació de l’ordre mecànic d’una fàbrica a POSTMACHINA de Clàudia Raurell, que combina llum i pulsació.
El Tour de França també serà present al festival amb la peça Aurelius on tour, de nueveojos, una intervenció lumínica itinerant pel carrer Almogàvers i la plaça Dolors Piera. Paral·lelament a la programació oficial, el festival comptarà amb tres instal·lacions +Llum: Memòria i Llum, a càrrec de l’Institut Tecnològic d’Arts Escèniques de Barcelona (ITAEB); i al Disseny Hub es podran visitar Al voltant, una instal·lació de Gracias Grecia, i Inspired in Barcelona: Luce, creada per Stefano Colli i Carles Novell.