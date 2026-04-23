Una família separada per l'ICE: la imatge guanyadora del World Press Photo 2026

El World Press Photo ha anunciat la imatge guanyadora del 2026. L'obra de la fotoperiodista Carol Guzy, captura l’instant en què una família migrant és separada per agents del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en un edifici federal dels Estats Units. El jurat ha destacat la imatge com a guanyadora del concurs enguany perquè és un testimoni colpidor dels efectes de les polítiques migratòries impulsades durant el mandat de Donald Trump. La instantània, realitzada per a ZUMA Press i iWitness, es va publicar al Miami Herald.
El protagonista de l’escena és Luis, un ciutadà equatorià que va ser detingut per l'ICE després d’assistir a una vista judicial a Nova York l’agost del 2025. La seva dona i els seus tres fills, d’entre 7 i 15 anys, van quedar devastats després de l’arrest de Luis que, segons la família, no tenia antecedents penals i era el principal sustent econòmic de la llar.
La fotografia es va prendre en un dels pocs espais on es permetia l’accés de fotògrafs, un passadís on Guzy i altres professionals van documentar durant dies la detenció de migrants que acudien a cites judicials. Segons el jurat, la imatge no és un cas aïllat, sinó que reflecteix una pràctica sistemàtica que afecta persones que segueixen els procediments legals.
El 2025, després d'una ordre executiva de l'ICE que permetia fer detencions a escoles, hospitals i jutjats, el jutjat Jacob K. Javits al Baix Manhattan es va convertir en un punt clau per a la deportació massiva on els agents emmascarats esperaven per identificar i detenir immigrants indocumentats, independentment de si els jutges concedien una estada o una continuïtat legal.
La imatge forma part d’un reportatge més ampli sobre detencions de migrants als jutjats de Nova York, que ja havia estat reconegut recentment en la categoria regional d’Amèrica del Nord i Central. Les dues imatges finalistes que ha triat el jurat també tenen una història testimonial molt colpidora: una sobre la fam a la Franja de Gaza i una altra centrada en la lluita de dones indígenes a Guatemala.
En aquesta edició, també hi han estat reconeguts prèviament tres fotoperiodistes espanyols: Brais Lorenzo, qui ha guanyat un premi en la categoria de Reportatge Gràfic de la regió Europa, amb Terra cremada, un projecte sobre els incendis forestals a Galícia; Luis Tato, que ha guanyat en la categoria de Reportatge Gràfic de la regió d'Àfrica, amb Les protestes de la Generació Z a Madagascar; i Diego Ibarra Sánchez, en la categoria de Projectes de Llarga Durada de la regió d'Àsia Occidental, Central i del Sud, amb Una educació segrestada, documentant en nou països com la infància que pateix guerres veu privat el seu dret a l'educació.