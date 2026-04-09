Dels incendis a Galícia a les protestes a Madagascar: els guanyadors al World Press Photo 2026

Els fotògrafs espanyols Brais Lorenzo, Luis Tato i Diego Ibarra Sánchez han guanyat tres premis World Press Photo 2026. El concurs de fotoperiodisme ha anunciat aquest dijous els 42 guanyadors de les 6 regions del món en les seves 3 categories actuals: Fotografies Individuals, Reportatges Gràfics i Projectes de Llarga Durada. Segons l'organització dels premis al fotoperiodisme per excel·lència, els guanyadors d'aquesta edició il·lustren "alguns dels desafiaments més urgents del món actual: la política, les qüestions de gènere, la migració, els conflictes globals i la crisi climàtica". Pel que fa al guanyador del World Press Photo de l'Any 2026, es donaran a conèixer el 23 d'abril de 2026.
L'exposició World Press Photo 2026 es podrà veure a Barcelona per 22è any consecutiu al CCCB, organitzat per la Fundació Photographic Social Vision com cada any. La prestigiosa mostra de fotoperiodisme i fotografia documental es podrà visitar del 6 de novembre al 13 de desembre. En aquesta edició, hi han participat 3.747 fotògrafs de 141 països amb 57.376 fotografies. Dels 42 guanyadors regionals, 31 són locals de la regió on van captar les respectives imatges.
El concurs ha distingit a tres fotògrafs espanyols. El primer, Brais Lorenzo (Ourense, 1986), ha guanyat un premi en la categoria de Reportatge Gràfic de la regió Europa, amb Terra cremada, un projecte sobre els incendis forestals a Galícia, on van cremar més de 200.000 hectàrees en la que va ser la pitjor temporada d'incendis que ha viscut Espanya en tres dècades. Aquest és un projecte sobre els incendis forestals a Galícia, per a EFE, Revista 5W i El País.
El segon és Luis Tato (Ciudad Real), que ha guanyat en la categoria de Reportatge Gràfic de la regió d'Àfrica, amb Les protestes de la Generació Z a Madagascar per a l’Agence France-Press. Les fotografies tracten sobre les protestes estudiantils en aquesta nació, motivades per la deficiència dels serveis públics, la corrupció i les dificultats econòmiques.
I el tercer ha estat Diego Ibarra Sánchez (Saragossa, 1982) en la categoria de Projectes de Llarga Durada de la regió d'Àsia Occidental, Central i del Sud, amb Una educació segrestada, documentant en nou països com la infància que pateix guerres veu privat el seu dret a l'educació.
La crisi climàtica, des de Los Angeles fins a Filipines
Els treballs guanyadors d'aquesta edició se centren en alguns dels desafiaments més urgents del món actual: la política, les qüestions de gènere, la migració, els conflictes globals i la crisi climàtica. Aquesta última té un abast global que queda evidenciat per les històries seleccionades, que van des de Los Angeles fins a Filipines, Mèxic i Noruega. Al mateix temps, destaca "la força de l'acció cívica i la defensa dels drets socials, a través d'imatges de protestes als Estats Units i de moviments socials liderats per dones a Guatemala i Kenya".
El jurat global de World Press Photo 2026 ha comptat entre els seus membres amb Sílvia Omedes, directora de la Fundació Photographic Social Vision. Respecte als projectes que han triat com a guanyadors, Omedes declara que “no es tracta només que descriguin fets o que facin sentir emocions, encara que tots dos són ingredients molt importants per al fotoperiodisme. Els projectes més lúcids són aquells que, a més, són capaços de plantejar-nos preguntes”.