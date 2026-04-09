L'escriptora Samanta Schweblin guanya el primer Premi Aena de Narrativa

L'escriptora argentina Samanta Schweblin ha guanyat el primer Premi Aena de Narrativa Hispanoamericana pel llibre El buen mal (Seix Barral), guardó pel qual s'ha endut un milió d'euros. El premi s'ha atorgat aquest dimecres al vespre en un acte al Museu Marítim de Barcelona, on han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre Jordi Hereu, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi ha anat, però, el vicepresident Óscar Puente, tot i que aquest dijous està a la capital catalana per reunir-se a porta tancada amb Illa en mig de la crisi de Rodalies.
L'obra El buen mal és un recull de sis contes amb personatges vulnerables i profundament humans que veuen com les seves vides es transformen a través del dolor, la culpa o la tendresa en un context d’incertesa. Són personatges que han aconseguit posar en escac forces tan poderoses com les idees que tenim del món, les pors que ens marquen o les herències familiars. El veredicte del jurat ha destacat que Schweblin "recorre la frontera entre el possible i l'impossible" amb una "prosa hipnòtica", i que "situa el conte en el seu punt més alt".
En el seu discurs després de rebre el premi, Schweblin ha admès "estar en xoc" i ha agraït el "reconeixement" al gènere del conte. També ha subratllat que "no és un moment qualsevol", quan "sembla que el món cau a trossos i insistim a continuar celebrant la literatura".
"Tant de bo el nostre missatge sigui una mica més afilat. La literatura no canvia coses d'un dia per a l'altre, no dona respostes finals", ha sostingut l'autora argentina. I ha reblat: "És un minúscul timó, que després de dies i dies de navegació fa que el vaixell arribi a un continent o un altre". Ha apel·lat a conceptes com l'empatia o el sentit comú. També ha reivindicat la universitat pública argentina en un moment que es troba afeblida per part del govern del seu país.
Aena respon a les crítiques
En el seu discurs d'obertura de la gala, el president d'Aena, Maurici Lucena, ha anunciat que el seu "desig" és el de poder celebrar cada edició dels premis Aena de Narrativa a la ciutat de Barcelona, per retre un "homenatge" a la capital catalana i a la literatura.
A banda, Lucena s'ha referit a la polèmica pel nou guardó literari, i ha apuntat que "s'han escrit coses no sempre amb bona orientació". En aquest sentit, ha replicat: "En realitat, les coses són més senzilles. La decisió d'Aena de crear una musculosa iniciativa de mecenatge és una part de la responsabilitat corporativa de les grans empreses, de retornar a la societat una porció del que Aena li deu".
Illa defensa "l'esperit d'acollida" de Catalunya i Barcelona
En la clausura de la gala, Illa ha reivindicat "l'esperit d'acollida" i el "cosmopolitisme" que han situat Catalunya al món, amb Barcelona com a "capital de la literatura hispanoamericana". En aquest sentit, ha recordat la fita que Barcelona fos la convidada de l'última Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic). Ha afegit que aquest nou guardó permet "recuperar tota l'ambició de la cultural, jugant a fons els elements propis".
D'altra banda, el cap del Govern ha reivindicat la literatura "en un món que viu moments difícils i foscos". En referència a la guerra a l'Orient Mitjà impulsada per Donald Trump, Illa ha sostingut que "la cultura és més poderosa de l'odi". I ha rebatut que "la capacitat de destrucció de la qual alguns es vanaglorien és la mostra de la seva debilitat".