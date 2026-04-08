El trencament de la via a Adamuz es va produir 22 hores abans de l'accident, però no va saltar l'alerta a Adif

La via de tren per on circulava l'Iryo que va descarrilar el passat 18 de gener a Adamuz (Andalusia) provocant la mort de 46 persones es va fracturar 22 hores abans de l'accident. Tot i això, no va sonar cap alarma a Adif. Així ho confirma un informe de la Guàrdia Civil, on s'especifica que el sistema només informa que s'ha produït un trencament "quan la tensió cau per sota del llindar d'ocupació".
Segons l'informe, presentat al Tribunal d'Instància de Montoro (Còrdova), en el cas d'Adamuz "el Sistema de Suport al Manteniment (SAM, per les sigles en castellà) va registrar una caiguda brusca de tensió la nit del 17 de gener, però en mantenir-se per sobre del llindar no va generar cap alarma a l'enclavament ni al personal de manteniment". Així, el sistema no estava configurat per informar del trencament de manera automàtica "per falta de fiabilitat del mètode en aquesta infraestructura ferroviària". La Guàrdia Civil apunta, però, que Adif sí que ho hauria d'haver detectat, tal com indiquen les seves pròpies especificacions.
El trencament de la via va ser una de les principals hipòtesis de la comissió d’investigació des del primer moment. Fa unes setmanes, la mateixa comissió va informar que el dia abans de l'accident es va produir una caiguda de tensió, tot basant-se en "els registres dels senyals elèctrics dels circuits de la via de la zona" de Hitachi, l'empresa que s'encarrega del sistema de senyalització. Gairebé tres mesos després, la policia ha confirmat que el carril ja estava fracturat abans que es produís el fatídic sinistre, que va deixar 46 víctimes mortals i 120 ferits.
Així, la Guàrdia Civil ha descartat indicis relacionats amb un possible sabotatge o atac terrorista. Alhora, en el document també nega la possibilitat d'una “conducció negligent o imprudent” de cap dels dos maquinistes.