Acord europeu per a mantenir 143 dies de pesca al Mediterrani el 2026

El ministre d'Agricultura i Pesca del govern espanyol, Luis Planas, ha anunciat finalment un acord amb la Comissió Europea per a unes quotes de pesca per al 2026 que permetran a la flota d'arrossegament del Mediterrani sortir a pescar fins a 143 dies sense haver d'aplicar noves mesures mediambientals.
Ho ha anunciat el ministre espanyol en un missatge per vídeo aquesta matinada, després d'una nova jornada maratoniana a Brussel·les. Planas ha admès que les negociacions han estat "molt difícils" i ha qualificat "d'èxit evident" el resultat aconseguit després de dos dies de reunions. La Comissió Europea plantejava una retallada del 65% dels dies de feina respecte del 2025, una proposta que Espanya rebutjava radicalment.
"La discussió ha sigut francament difícil. Partíem d'una proposta únicament nou dies. La base era tremendament desequilibrada. Després de dos dies de treball i discussió, hem aconseguit 143 dies per a les nostres embarcacions al Mediterrani. De 9 dies a 143". Durant la negociació, Espanya, França i Itàlia han fet front comú per aconseguir esgarrapar més dies a la Comissió Europea. Les negociacions van començar dijous a primera hora del matí i s'han allargat fins a la matinada d'aquest dissabte.
Mateixes mesures compensatòries
En la seva proposta inicial, la Comissió Europea reclamava al sector introduir nous mètodes de conservació mediambiental per poder feinejar els mateixos dies que el 2024, és a dir, entre 130 i 140 dies. Entre les mesures que plantejava Brussel·les com addicionals pel 2026 hi havia la introducció de la prohibició de pescar en zones de menys de 600 metres de fondària o ampliar les àrees protegides.
No obstant això, Planas ha assegurat que els pescadors al Mediterrani podran sortir a pescar 143 dies -els mateixos que el 2025- sense necessitat d'haver d'aplicar cap nova mesura selectiva. "Únicament amb les vigents el 2025 es podran aconseguir aquests 143 dies", ha conclòs el ministre.
Ordeig valora positivament l'acord
El conseller d'Agricultura ha valorat molt positivament l'acord amb la Comissió Europea per les quotes de pesca, però ha alertat que la "lluita segueix" i que ara s'ha de modificar el reglament europeu. En declaracions a RAC1, ha afirmat que s'ha assolit el principal objectiu, que era "tombar" la proposta inicial, i ha afegit que ara caldrà establir un repartiment "el més just possible", ja que ha apuntat que els 143 dies són "de mitjana".
Els pescadors catalans titllen "l'acord d'agredolç"
El president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, creu que el pacte tancat aquest dissabte a la matinada sobre els dies de pesca al Mediterrani és "un acord agredolç". Abad assegura que no és el que voldrien però admet que és una millora substancial de la proposta inicial que feien les institucions europees. Ara, el president de la federació apunta que caldrà parlar amb el govern estatal perquè hi hagi "un repartiment equitatiu" dels dies de pesca, i a més destaca que un dels èxits de la negociació és el compromís de renegociar la normativa a partir de l'any vinent.