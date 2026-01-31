Això és el que has de saber per estalviar fins a 100 euros a l’any en la factura de la llum

Estalviar en la factura de la llum no sempre depèn del que gastes i consumeixes d'electricitat a casa, sinó també de com ho fas. S'ha de tenir en compte que també hi ha gastos que no es tenen en compte i passen desapercebuts. Una d'aquestes despeses és el consum fantasma o consum invisible.
Aquest tipus de despesa energètica és la que fan els aparells que no estan en ús, però continuen connectats a la llum i, per tant, gasten energia. Encara que la normativa europea fa anys que empeny als fabricants a reduir la despesa energètica quan els aparells no estan en ús, l'anomenat consum invisible continua colant-se en moltes factures de la llum.
Com evitar el consum fantasma i estalviar diners en la factura
En les llars espanyoles és cada vegada més habitual conviure amb una llarga llista de dispositius connectats a l'electricitat, des de l'encaminador o la televisió en repòs fins a ordinadors, petits electrodomèstics o sistemes domòtics. Mantenir tots aquests aparells endollats dia i nit durant tot l'any, encara que no s'utilitzin, pot representar al voltant d'un 6% del consum total d'electricitat d'un habitatge.
El problema no és només quant gasta cada aparell per separat, sinó l'acumulació: cada vegada hi ha més dispositius consumint electricitat a les cases i poques persones són conscients de l'impacte real que tenen en el rebut. El resultat pot traduir-se en un sobrecost anual que oscil·la, segons estimacions, entre els 20 i els 100 euros.
Tot i això, reduir-ho és possible, ja que existeixen mesuradors de consum que permeten detectar quins dispositius gasten més energia sense usar-se. Així i tot, la solució més efectiva continua sent la més senzilla: apagar i desendollar el que no faci falta i evitar la despesa elèctrica d'aquest consum fantasma que estem acostumats al fet que passi desapercebut.