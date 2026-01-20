El detall de la factura de la llum que gairebé ningú mira i encareix el rebut

A l'hivern, la factura de la llum es dispara perquè les hores de llum solar disminueixen i perquè les persones passen més hores a casa. A l'estiu, en canvi, el cost pot augmentar per l'ús de l'aire condicionat o de ventiladors. La qüestió és que sempre convé parar atenció a la factura i controlar els costos, ja que l'electricitat es pot convertir en una enemiga de l'estalvi.
En aquest sentit, també és fonamental saber llegir una factura, ja que facilita la identificació d'errors i desajustaments, així com de paràmetres que no s'ajusten a les necessitats del consumidor. Per això, és habitual que les mateixes companyies energètiques comparteixin consells per contractar la tarifa més adient per a cada llar.
El primer que cal entendre és el període temporal que es cobra, així com la data d'emissió i de cobrament, que no és la mateixa. A més, la factura ha de mostrar el número de factura -el codi que la identifica- i el codi de referència -que identifica el contracte-. A l'hora de reclamar o fer gestions, aquestes dades són fonamentals. D'altra banda, el CUPS és el codi de números i lletres que identifica el punt de subministrament, el DNI de la instal·lació.
Pagues més del compte? Comprova la potència contractada
Una vegada entès això, Endesa assenyala un dels errors més freqüents que encareixen la factura de la llum sense que els clients se n'adonin. Es tracta de la potència contractada, que es mesura en quilowatts (kw) i determina la suma d'electrodomèstics i llums que poden estar encesos a la vegada. La majoria de llars tenen entre 3,3 kW i 4,6 kW de potència i, si es tenen més de 10 kW, no es pot contractar la tarifa regulada (PVPC).
La qüestió és que moltes llars tenen una potència massa alta que supera les necessitats reals de cada mes, pel qual es paga extra sense motiu. Per això, Endesa recomana revisar periòdicament la potència utilitzada i, si és molt menor a la contractada, modificar les condicions. Ara bé, l'energètica subratlla que cal assegurar-se que la nova potència serà suficient per cobrir totes les necessitats.
L'aplicació gratuïta per estalviar en la factura de la llum
Per mirar de reduir el que es paga a final de mes, existeix una aplicació poc coneguda i totalment gratuïta, de RedOS, la Xarxa Elèctrica d'Espanya. L'eina permet conèixer en temps real la situació del sistema elèctric del país, i per aconseguir una informació tan acurada com sigui possible permet seleccionar l'autonomia i la localitat de residència. A més, facilita calcular de forma aproximada el consum que es farà, per poder corregir excessos si és necessari i així poder estalviar.
L'aplicació de RedOS, denominada "Estalvia en llum", avisa de les hores a les quals és més barat engegar un electrodomèstic, ja que els preus fluctuen segons el moment del dia en què es faci el consum, i en conseqüència, posar rentadores en determinades franges temporals és una solució per economitzar la despesa de la llum.