Bizum s'estrena als comerços sense impacte entre els clients: «No te'l demanen»

Bizum ha començat a implementar-se des d'aquest estiu a totes les botigues i comerços del país, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis hagin notat la necessitat d’implementar-lo amb rapidesa. Les entitats financeres han actualitzat els datàfons dels seus clients per poder cobrar amb Bizum, un procés que ha agafat embranzida entre juliol i agost.
Així i tot, els comerços consultats per l’Agència Catalana de Notícies (ACN) diuen que hi ha “poca demanda” per part dels clients, alguns negocis esperen la tornada de les vacances per començar a fer servir la nova tecnologia i d’altres asseguren que no hi havia una necessitat real per tenir un nou sistema de pagament. D'aquesta manera, doncs, començar a implementar Bizum a les botigues no ha estat del tot ben rebut entre els comerciants, que recelen de la seva necessitat.
Amb el nou sistema, molts datàfons únicament s’han hagut d’actualitzar amb un nou programa que incorporés el Bizum, mentre que altres aparells més antics s’han hagut de substituir per unitats més modernes compatibles amb la nova tecnologia. El pagament en un datàfon es fa de la mateixa manera que amb les targetes tradicionals, amb l’única diferència que s’ha d’indicar en un botó desplegable que l’ingrés es farà amb Bizum. Amb la configuració feta, s’apropa el mòbil al datàfon i es paga a l’instant.
Demanda gairebé inexistent
En una botiga de roba del barri del Clot de Barcelona, el Bambino, el seu propietari, Josep Antoni García, expressa a l’ACN que, des que van començar a fer servir el Bizum a principis de juliol, únicament recorda un client que hagi demanat aquest sistema de pagament: “No te’l demana ningú”, reitera. En aquesta botiga, situada enmig d’un transitat carrer per a vianants, molts clients opten per altres formes de pagament com targetes o rellotges intel·ligents.
Per al propietari del Bambino, els canvis haurien de tenir una motivació darrere, impulsats per una demanda real, i critica que no és el cas del Bizum: “Ja funciona bé el que tenim”, diu García, tot i que afegeix que, tècnicament, no hi ha cap impediment per fer servir el Bizum perquè els bancs ja han fet la transició. “Els datàfons sí que estan preparats, això no és un problema de logística, és simplement que no es demana, el client no fa res i nosaltres tampoc”, expressa.
En general, les botigues afirmen que han estat informades per part dels bancs de com implementar el Bizum, tot i que algunes estan mancades d’informació pràctica per aplicar-lo amb els seus clients. També hi ha alguns comerços que s’han trobat amb el canvi a les portes de les vacances, per la qual cosa han preferit endarrerir l’adopció del Bizum fins al setembre, un cop comenci el ritme del nou curs. De moment, però, aquesta eina encara és "residual".