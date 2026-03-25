Calendari comercial 2027: aquests són els diumenges i festius que les botigues estaran obertes

Ja hi ha calendari de diumenges i festius que els negocis obriran amb finalitat comercial l'any 2027. El Consell Assessor de Comerç ha aprovat aquest dimarts l'agenda de l'any vinent en una reunió presidida pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i la directora general de Comerç, Marta Angerri. La proposta s’emmarca en la nova regulació comercial que vol introduir més flexibilitat per a les empreses amb establiments orientats a la compra quotidiana i d’alimentació.
Així, aquest serà el calendari d’obertura comercial per al 2027, que contempla vuit dies aplicables al conjunt del territori:
- 3 de gener (rebaixes d’hivern)
- 27 de juny (rebaixes d’estiu)
- 1 de novembre
- 28 de novembre (Black Friday)
- 6 de desembre (campanya de Nadal)
- 8 de desembre (campanya de Nadal)
- 12 de desembre (campanya de Nadal)
- 19 de desembre (campanya de Nadal)
A banda, els ajuntaments podran substituir dos dies del calendari general per altres festius per adaptar-se a la seva realitat local. Ho podran fer amb excepcions, això sí, perquè el Consell Assessor de Comerç no permet canviar els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.
A més, segons la modificació introduïda a la Llei 12/2025, les empreses amb establiments comercials orientats a la compra quotidiana i d’alimentació podran substituir fins a tres dies dels vuit diumenges i festius d’obertura comercial autoritzats per tal de fer front al malbaratament alimentari.
Línies estratègiques en l’àmbit del comerç
Finalment, en el marc de la reunió també s'han presentat les principals línies estratègiques impulsades pel Departament d'Empresa i Treball en l'àmbit del comerç. Entre aquestes destaquen les actuacions en matèria d’urbanisme comercial, les subvencions destinades a millorar la competitivitat del sector firal català, el suport al finançament per a projectes empresarials a través de la línia ICF Lidera Comerç, així com de les actuacions i programes de suport a les empreses comercials impulsades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per reforçar la competitivitat del sector comercial.