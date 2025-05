Catalunya bat el rècord de treballadors en un mes d'abril amb 3,84 milions d’ocupats

Catalunya ha assolit els 3,84 milions de treballadors a l’abril, la xifra de treballadors més alta de la sèrie històrica, que es remunta el 2012, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. La dada representa un augment de 37.403 ocupats respecte al març (+0,98%) per les contractacions vinculades a la Setmana Santa, que l’any passat va caure un mes abans. Sigui com sigui, els últims dotze mesos s’han generat 80.046 llocs de feina (+2,13%).

La bona dada d’ocupació coincideix amb una baixada de l’atur registrat, que se situa a l’abril en 325.717 desocupats, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Són 6.048 aturats menys que al març (-1,82%) i 11.313 menys que fa un any (-3,36%), i es tracta de la xifra més baixa d’aturats en un mes d’abril des del 2008 (299.387).

A Catalunya, l’afiliació a la Seguretat Social ha tancat el quart mes de l’any amb la dada inèdita de 3.844.216 treballadors, que ha superat l'últim rècord històric registrat al juliol (3.836.076). I és que l’abril acostuma a ser un mes bo per l’ocupació i només ha registrat un descens a la sèrie històrica el 2020, l’any de l’esclat de la pandèmia. Tradicionalment, les vacances de Pasqua són el tret de sortida de la temporada alta turística i del pic de contractacions de l’any. La dada espanyola també ha sigut la més alta registrada amb 21.588.639 de treballadors.

En comparació amb el març, Catalunya ha sigut la tercera comunitat amb més ocupació generada en números absoluts (+37.403), per darrere de les Illes Balears (+62.884) i d'Andalusia (+53.980). En termes relatius se situa dues dècimes per sota la mitjana i és el cinquè territori que més creix per darrere de les Illes Balears (+11,99%), Andalusia (+1,56%), Cantàbria (+1,34%) i Múrcia (+1,32%). Amb tot, després de diversos exercicis creixements interanuals sostinguts, el mercat continua creixent, però ho fa més lentament i l’increment anual de l’ocupació, del 2,13%, és l’impuls més baix en aquest mes des del 2021.

Girona i Tarragona encapçalen la nova ocupació

Per territoris, l’afiliació ha anat a l’alça especialment a les demarcacions amb més pes del turisme: Girona (+3,19%) i Tarragona (+3,58%), mentre que a Barcelona l’increment ha sigut menor (+0,48%). A Lleida, el primer mes del segon trimestre s’ha saldat amb una reducció del 0,13% dels treballadors. En canvi, en la comparativa anual, les Terres de Ponent són el territori que més creix en ocupació (+2,73%). Més enllà d'això, totes les demarcacions noten increments per sobre del 2%: Girona (+2,46%) i Barcelona (+2,06%)- a excepció de Tarragona (+1,96%).

El 57,5% dels aturats són dones

Pel que fa a l’atur, ha baixat per tercer mes consecutiu fins als 325.717 aturats, dels quals un 57,5% són dones. En termes absoluts, Catalunya és la segona comunitat on més ha baixat l'atur en comparació amb el mes de març (-6.048), per darrere d'Andalusia (-24.119). Tot i això, en percentatge, el Principat se situa per sota la mitjana i a la part final de la taula, amb només la Comunitat de Madrid (-1,56%), les Canàries (-1,77%), el País Valencià (-1,71%) i el País Basc (-1,39%) per sota.