Catalunya és qui té més treballadors en actiu de tot l'Estat

Catalunya va tancar el setembre amb 5.293 aturats menys respecte el mes passat i va situar la xifra de desocupats en 322.072 persones, segons ha informat aquest dijous el Ministeri de Treball. Es tracta del millor setembre des del 2007 i representa un 2,9% menys (-9.858) que el setembre de l'any passat. A més, suposa el tercer mes de setembre consecutiu en què el nombre d'aturats retrocedeix, concretament des del 2022, quan va pujar un 0,96%. Pel que fa al nombre d'afiliats, va créixer un 0,39% respecte a l'agost (+14.869), fins als 3.863.651, i un 2,02% més (+76.460) que el setembre de l'any passat, segons el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. En aquest cas suposa el millor setembre de la sèrie històrica, que es remunta al 2012.
Catalunya va ser la segona comunitat que va crear més llocs de treball al setembre, amb 14.869 més, per darrere la Comunitat de Madrid, que en va sumar 45.905 (+1,23%). En termes absoluts, però, és Catalunya qui té més treballadors en actiu, amb 3.863.651, seguit de la Comunitat de Madrid, amb 3.779.782. Tot i això, el nombre d'afiliats a Catalunya encara es troba una mica lluny del rècord absolut del juliol (3.912.345).
Barcelona, l'única que creix
Per demarcacions, però, les afiliacions a la Seguretat Social només van pujar a la demarcació de Barcelona. Concretament, l'ocupació va créixer en 41.018 persones, un 1,43% més que a l'agost, fins als 2.905.757 afiliats. A més, en comparació amb el mateix mes de l'any passat, es van crear 55.135 llocs de treball, un 1,93% més.
Per contra, l'ocupació a les comarques de Girona va caure en 14.357 persones (-3,62%), fins als 382.600 afiliats, però si es compara amb un any enrere, es van crear 7.661 llocs de treball (+2,04%). A les comarques de Lleida, el nombre d'afiliats va ser de 216.584, un 2,33% menys que el mes anterior (-5.169) però va pujar un 2,95% més que al setembre del 2024 (+6.197).
Pel que fa a les comarques de Tarragona, el setembre va tancar amb 358.710 afiliats, és a dir un 1,81% menys (-6.622), però un 2,13% més que al setembre del 2024 (+7.467).
Al conjunt de l'Estat, el setembre es va tancar amb 21.697.665 afiliats a la Seguretat Social, un 0,15% més que a l'agost (+31.462) i un 2,36% més que al mateix mes del 2024, és a dir, 499.459 llocs de treball més.
Quant al nombre d'aturats, el setembre es va tancar amb 322.072 persones inscrites a les llistes del SOC. El sector que més va contribuir al descens va ser el de serveis, amb 5.387 desocupats menys, fins a 234.276, en un mes en què acaba la temporada d'estiu però també comença el nou curs escolar i nombrosos docents es reincorporen i abandonen les llistes del SOC.
En canvi, el sector de l'agricultura va sumar 101 aturats més, fins als 4.680; mentre que la indústria va registrar 363 desocupats menys (33.066) i la construcció 542 menys (22.726). El col·lectiu sense ocupació anterior, en canvi, va sumar 898 persones més (27.324).
D'altra banda, si s'analitzen les dades per sexes, del total de desocupats, 135.051 eren homes i 187.021 eren dones; mentre que 22.756 eren menors de 25 anys, dels quals 12.415 homes i 10.341 dones.
Per nacionalitats, 258.823 eren de nacionalitat espanyola, és a dir, un 2,23% menys que a l'agost i un 2,79% menys que el setembre del 2024. Per contra, els aturats entre els estrangers van augmentar un 1,41%, fins als 63.249, però va caure en comparació al mateix mes de l'any passat, amb un 3,71% menys.
Els contractes es disparen un 48%
Durant el mes de setembre, es van formalitzar 237.111 contractes, dels quals 109.047 eren indefinits i 128.064 temporals. Si es compara el nombre total de contractes respecte a l'agost, es van disparar un 48,15% mentre que en relació al setembre de l'any passat l'augment va ser més moderat, del 8,69%.
Entre els indefinits, l'augment va ser del 73,76% en comparació a l'agost i d'un 5,71% en comparació al mateix mes del 2024. En canvi, entre els temporals es va registrar un increment mensual del 31,63% i si es compara amb un any enrere va suposar un augment de l'11,37%.
L'atur cau en totes les demarcacions
La caiguda de l'atur a Catalunya també es va traduir en descensos en totes les demarcacions en comparació a l'agost. En el cas de Barcelona, es van registrar 240.992 desocupats, xifra que representa un descens de l'1,95% en relació al mes anterior i un 2,47% si es compara amb el mateix mes del 2024.
A les comarques de Girona, el nombre d'aturats es va situar en 27.952 al setembre, és a dir, un 0,46% menys que a l'agost i un 5,08% menys que fa un any. Per la seva banda, a les comarques de Lleida, les llistes del SOC sumaven 15.581 persones, un 1,20% menys que a l'agost i un 4,87% menys que al setembre de l'any passat.
Per últim, a les comarques de Tarragona, es van registrar 37.547 aturats, és a dir, un 0,51% menys que a l'agost i un 3,18% menys que el mateix mes de l'any passat.
Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats es va situar en els 2.421.665, xifra que suposa un descens de 4.846 persones (-0,20%), mentre que si es compara amb el setembre del 2024, es va registrar un descens del 5,97% anual (-153.620).