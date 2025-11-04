Catalunya registra l'octubre amb més ocupació de la història però suma 2.400 aturats

Catalunya ha registrat un nou rècord d'ocupació en un mes d'octubre, amb la creació de 19.206 llocs de treball fins als 3,88 milions. El ritme de creació de feines en aquest mes respecte al setembre ha estat per sobre dels tres exercicis anteriors, amb un increment del 0,5%, però no ha impedit que l'atur hagi repuntat amb 2.400 persones.
Això suposa un empitjorament del 0,75%, en el segon mes consecutiu que va a l’alça, tot i que es tracta d’un increment més moderat que la mitjana habitual del mes. El total de desocupats s’ha situat en 324.495 coincidint amb la fi de la temporada turística, un 3,09% menys que fa un any i la xifra més baixa del desè mes de l’any des del 2007 (258.012).
Catalunya ha incrementat l’atur per sobre de la mitjana espanyola (0,57%) i només suma menys nous aturats que Castella i Lleó i Andalusia. En canvi, en comparació amb el 2024 el total de treballadors en actiu ha crescut un 2,1%, l’increment d’ocupació més moderat des del 2020. A l’Estat, els afiliats a la Seguretat Social han superat els 21,8 milions de treballadors, també registrant un dels millors octubres de la sèrie històrica.
L'atur cau per sota els nivells del 2007
Pel que fa a l'atur, el total de desocupats a Catalunya és el més baix d'un mes d'octubre des del 2007, quan n'hi havia 258.012. Així doncs, se situa per sobre de la que tenia el mercat laboral abans de la crisi financera però molt per sobre dels registres postcovid. L'atur masculí ha crescut amb més intensitat que el femení, però les dones continuen sent majoria a les llistes d'atur amb 187.976 persones, 955 més. En canvi, el total d'homes aturats s'ha situat en 136.519, 1.400 persones més.