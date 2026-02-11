El nombre de societats mercantils constituïdes a Catalunya va arribar a un total de 2.237 el desembre de 2025, un 32% més que el mateix mes del 2024, segons dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta del millor registre en un mes de desembre des que hi ha dades comparables (2008) i la primera vegada que se superen les 2.000 empreses creades en l'últim mes de l'any.
La dada confirma el dinamisme empresarial en la recta final del 2025 i consolida una tendència de creixement sostingut en la creació de societats a Catalunya. L'increment interanual reflecteix més activitat emprenedora en un context de progressió d'estabilització econòmica.
El capital subscrit també va experimentar un augment significatiu. En total, va arribar als 107,97 milions d’euros, fet que suposa un increment del 41,1% respecte a desembre de l'any anterior. Aquesta xifra representa la segona millor dada en un desembre des que hi ha registres, només per darrere dels 145,55 milions d’euros del 2014. Aquest augment del capital indica que no només es van crear més empreses, sinó que van néixer amb una dotació econòmica inicial superior a la de l'any passat.
Pel que fa a la tipologia jurídica, la pràctica totalitat de les noves empreses es van constituir com a societats limitades (2.235), mentre que només dues van adoptar la forma de societat anònima. La societat limitada continua predominant al teixit empresarial català, especialment entre petites i mitjanes empreses per la seva menor exigència de capital inicial i més flexibilitat operativa.
D’altra banda, el nombre d’empreses dissoltes a Catalunya va augmentar un 16,8% al desembre, fins a situar-se en 236. D’aquestes, 198 ho van fer de manera voluntària, 20 per fusió i 18 per altres motius. Malgrat el creixement de les dissolucions, el saldo net mensual continua sent clarament positiu. Les noves formacions multipliquen gairebé per deu els dels tancaments.
En el conjunt de l’Estat, durant desembre es van crear 11.719 societats mercantils, un 24,1% més que en el mateix mes del 2024. També van augmentar les dissolucions, amb 3.614 empreses tancades, un 11,4% més i la xifra més alta actualment en els registres. Catalunya va concentrar a prop del 19% del total de les noves societats d'Espanya durant tot el mes. Dins l'acumulat anual, Catalunya va tancar l'any 2025 amb 24.907 empreses constituïdes. D’aquestes, 24.825 van ser societats limitades, 76 societats anònimes i sis van adoptar altres formes jurídiques. Al conjunt d'Espanya es van crear 127.533 empreses al llarg de l’any.
Una millora graduals
El comportament del teixit empresarial català es produeix en un context de millora gradual d'alguns indicadors macroeconòmics, amb una moderació de la inflació i una estabilitat més notòria dins l'entorn financer. No obstant això, l'evolució dels mesos vinents dependrà de factors com la política monetària europea, el context internacional i la demanda interna.
El tancament del 2025 deixen una fotografia d'un fort dinamisme empresarial a Catalunya, amb xifres rècord amb la creació de societats i un volum de capital subscrit que reforça la confiança en l'activitat econòmica.