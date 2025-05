Cita del BBVA a Catalunya a les portes de la decisió de Cuerpo sobre l'opa

El dia abans que conclogui el termini perquè el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, decideixi si eleva la resolució sobre l’opa al Sabadell al consell de ministres, aquest dilluns, el BBVA ha reunit el seu Consell Assessor Regional a Catalunya. La trobada ha estat presidida pel country manager de l’entitat financera a Espanya, Peio Belausteguigoitia, qui ha destacat que el BBVA ha incrementat en un 10% el finançament a pimes, autònoms i teixit productiu en el primer trimestre d’any en relació a l’any passat.

A la trobada també hi han participat el director territorial del BBVA a Catalunya, José Ballester, i el director regional, Francisco Pla. Belausteguigoitia ha refermat durant la reunió el “compormís de l’entitat amb les empreses catalanes”. Aquest ha estat un dels arguments repetits pel banc basc des que va llançar, l’abril del 2024, l’opa hostil contra el Banc Sabadell.

En aquest tram decisiu de l’opa, tots dos bancs trien molt bé els darrers moviments abans que se sàpiga quina és la darrera paraula de l’executiu de Pedro Sánchez. En el Consell Assessor hi ha figures emblemàtiques del món empresarial, com el president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet; el vicepresident del Grup Puig, Manuel Puig; Oriol Guixà, president executiu de La Farga i president de FemCat; Josep Vall Esquerda, del grup Vall Companys; Alex Quintanilla, de la companyia Bamesa Aceros; Blanca Sorigué (directora general del Consorci de la Zona Franca), Anna Sagalés, directora general corporativa del grup de transports Sagalés, o el president del grup hoteler Hotusa, Amancio López.

Es dona el cas que un dels seus integrants, Oriol Guixà, presideix una entitat com FemCat que s’ha posicionat en contra de l’opa hostil. Precisament FemCat va afegir-se a la carta que les patronals i altres entitats econòmiques van enviar fa uns dies al president espanyol, Pedro Sánchez, demanant-li que aturés l’opa. En altres casos, figures tan vehements en contra del procés sobiranista com José Luis Bonet han adoptat una actitud hermètica sobre l’opa. Tampoc se sap què en pensen els Vall Esquerda, una saga coneguda per la seva discreció extrema.