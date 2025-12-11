El Col•legi d’Economistes pressiona pel finançament singular: sortir del règim comú i complir amb l’ordinalitat

El dèficit fiscal amb l’Estat i les dificultats d’accés a l’habitatge són els principals entrebancs que afronta l’economia catalana, segons l’Enquesta de situació econòmica de la tardor, que aquest dijous s’ha presentat al Col·legi d’Economistes (CEC). Un 44,1% dels economistes consultats consideren que el dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat és el primer problema de l’economia. El degà del CEC, Carlos Puig de Travy, ha assegurat que “és bàsic complir amb el principi d’ordinalitat i una reforma del finançament de règim comú”.
El degà ha assenyalat que “en l’actual model no es valora el factor del diferent nivell de vida de cada territori” i ha recordat que la reforma del finançament és una “preocupació importantíssima i no és d’ara”, recordant que un dels estudis més elaborats sobre aquest tema el va fer el CEC. “El model està caducat i incompleix els criteris d’equilibri vertical, incrementant-se així el dèficit de les comunitats autònomes. Ha considerat les modificacions del FLA efectuades pel govern espanyol com a “positives, però això és un pedaç, el que s’ha de fer és reformar el model”.
Puig de Travy s’ha queixat de la manca d’informació sobre l’estat real de les finances de cada comunitat autònoma, una mancança endèmica en aquest debat, i ha reclamat “més transparència” i que es publiquin d’una vegada les balances fiscals, tot recordant que és una vella reivindicació del Col·legi d’Economistes. El degà ha afegit que Catalunya vol un finançament singular i la resta de comunitats s’hi oposen, però que “absolutament totes volen una reforma del model i la reforma s’ha de fer ara perquè aquestes reformes s’han de fer quan es disposa de fons”.
El segon tema és l’habitatge, que és vist com el primer obstacle per al creixement per un 38%. Després venen l’estat de les infraestructures (32%), la baixa productivitat (30,9%) i la manca de reformes estructurals (24%). La situació política angoixa especialment el 19% dels economistes, sensiblement per sota als resultats de l’anterior enquesta (23,6%).
L’economia catalana afronta el proper any amb una previsió de creixement del 2%, semblant a l’espanyola, però els problemes de l’habitatge s’han convertit en l’obstacle principal per un creixement més robust. Hi ha un dèficit de l’habitatge que s’arrossega des de fa dècades, amb uns preus de mercat que no estan en consonància amb l’evolució salarial. Aquesta és una de les dades principals de l’enquesta.
El Parlament Europeu ha creat una Comissió especial per estudiar la crisi de l’habitatge. Una clara majoria, un 63% dels economistes, considera que la primera mesura a adoptar seria generar instruments de col·laboració público-privada enfocada a promoure nova construcció. Un 16% propugna més instruments de regulació del mercat. Un 11,7% proposa que els estats mobilitzin més fons públics.
La no aprovació dels pressupostos, un "perjudici significatiu"
La majoria d’economistes consideren que la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat seria greu, amb un 21% que puntuen un 8 aquesta possibilitat, entre una escala de 0 a 10, sent el 10 la màxima gravetat. Un 18,6% puntua en un 7 la gravetat de la no aprovació dels comptes. Si se sumen tots els qui consideren d’alguna manera greu la no aprovació (del 6 al 10), prop del 70% dels enquestats creu que seria un factor de “perjudici significatiu” per al desenvolupament econòmic.
El degà del CEC, Carlos Puig de Travy, ha qualificat de “molt important disposar d’uns pressupostos, però ja hi estem acostumats. És un entorn amb el qual ja s’hi compta, malauradament”. El degà ha assegurat que “com més aviat s’aprovin, més execució pressupostària hi haurà”.