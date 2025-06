El BBVA i el Banc Sabadell cauen a la borsa l'endemà de la decisió de Moncloa sobre l'opa

El BBVA ha obert aquest dimecres amb una caiguda de més de l'1% a la borsa, mentre que el Banc Sabadell també ha començat amb números vermells del voltant del -0,50%, després de l'enduriment de les condicions de l'opa per part del govern espanyol. La decisió del consell de ministres de condicionar l'operació al fet que l'entitat catalana tingui autonomia durant un període que es podria estendre fins als cinc anys no ha ajudat les dues entitats a desmarcar-se de l'inici negatiu de l'Íbex, que perd un 0,31%.

Tant el Banc Sabadell com el BBVA han tornat als parquets després que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) suspengués les cotitzacions aquest dimarts per evitar la gran volatilitat arran de l'anunci del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Ara, els inversos poden començar a expressar el seu parer a través dels resultats de l'Íbex.

Tal com va anunciar Cuerpo, l'opa ha estat autoritzada amb la condició que, durant tres anys prorrogables a cinc, les dues entitats mantinguin personalitat jurídica i patrimonis separats, a banda d'autonomia en la gestió de l'activitat. Les dues entitats hauran de tenir "decisions autònomes" en el crèdit a les pimes, en els recursos humans i l'obra social, i es protegirà els treballadors, ja que no hi podran haver acomiadaments.

Tot plegat consisteix en un enduriment de les condicions establertes per la CNMC, que va aprovar l'OPA per unanimitat i només va imposar algunes condicions de comportament per donar llum verda a l'operació en considerar que els compromisos del BBVA són "adequats, suficients i proporcionats". Aquests compromisos consistien, entre altres, a no tancar oficines quan no n'hi hagi una altra a menys de 300 metres, ni en codis postals amb renda per càpita inferior a 10.000 euros, ni tampoc on quedin menys de tres competidors, ni en municipis de menys de 5.000 habitants.

La decisió del govern espanyol vol "preservar la riquesa" de les dues entitats i el "vincle" amb la clientela, en concret amb les pimes. "Estem parlant de la proximitat en termes territorials per tal de garantir una cobertura efectiva dels dos bancs. Què preservem? Continuïtat en la política de finançament i inversió en R+D", ha ressaltat el ministre.