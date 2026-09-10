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El BCE apuja els tipus d'interès fins al 2,5% per intentar controlar la inflació

Economia

Els governadors consideraven que la decisió, que s'ha pres l'endemà que el barril del petroli superés els 100 dòlars, era "previsible" pel repunt del cost de la vida

  • Una escultura representant el símbol de l'euro dins de les oficines del Banc Central Europeu (BCE) a Frankfurt -

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Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 16:20

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit apujar els tipus d'interès en 0,25 punts percentuals fins al 2,5%. Els membres del Consell de Govern consideraven que la decisió era "relativament previsible" perquè l'Eurozona va registrar una inflació del 3,3% a l'agost, per sobre de l'objectiu del 2%. A més, el preu de l'energia també va augmentar en un 14,3% interanual.

La decisió s'ha pres l'endemà que el preu del barril de petroli superés els 100 dòlars i els Estats Units i l'Iran incrementessin els atacs als petroliers i a les bases militars. Es tracta de la segona pujada des de l'inici de la guerra a l'estret d'Ormuz. El BCE va augmentar els tipus per primer cop en quasi tres anys a la reunió del juny i els va mantenir a la del juliol.

A banda d'apujar el tipus d'interès de referència fins al 2,5% -des del setembre del 2024 s'utilitza el que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central- els altres dos tipus que controla el BCE també s'han revisat a l'alça. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic passarà del 2,4% fins al 2,65%, mentre que el tipus per als préstecs immediats puja des del 2,65% fins al 2,9%.

Aquesta, però, podria no ser l'última pujada d'aquest any. Segons el governador del Banc Central de Lituània, Gediminas Simkus, la pujada d'aquesta setmana no és "suficient". Tot i això, el seu homòleg búlgar, Dimitar Radev, reclama "paciència" i estar pendent de l'evolució de l'economia.

En un comunicat, el BCE manté la previsió d'inflació al 3%, mentre que la revisa a l'alça la xifra del 2027: 2,5% i del 2028: 2,1%. A banda, l'entitat ha millorat la projecció de creixement econòmic, i estima que serà del 0,9% aquest 2026, de l'1,4% el 2027 i de l'1,5% el 2028. Aquesta millora és a causa "d'una resiliència més gran" de l'economia de la zona euro que l'esperada.

Tot i això, asseguren que hi ha una "alta incertesa" i que hi ha riscos que la inflació augmenti i caigui l'activitat econòmica a causa del conflicte a l'Orient Mitjà.

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