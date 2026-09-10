El BCE apuja els tipus d'interès fins al 2,5% per intentar controlar la inflació

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit apujar els tipus d'interès en 0,25 punts percentuals fins al 2,5%. Els membres del Consell de Govern consideraven que la decisió era "relativament previsible" perquè l'Eurozona va registrar una inflació del 3,3% a l'agost, per sobre de l'objectiu del 2%. A més, el preu de l'energia també va augmentar en un 14,3% interanual.
La decisió s'ha pres l'endemà que el preu del barril de petroli superés els 100 dòlars i els Estats Units i l'Iran incrementessin els atacs als petroliers i a les bases militars. Es tracta de la segona pujada des de l'inici de la guerra a l'estret d'Ormuz. El BCE va augmentar els tipus per primer cop en quasi tres anys a la reunió del juny i els va mantenir a la del juliol.
A banda d'apujar el tipus d'interès de referència fins al 2,5% -des del setembre del 2024 s'utilitza el que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central- els altres dos tipus que controla el BCE també s'han revisat a l'alça. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic passarà del 2,4% fins al 2,65%, mentre que el tipus per als préstecs immediats puja des del 2,65% fins al 2,9%.
Aquesta, però, podria no ser l'última pujada d'aquest any. Segons el governador del Banc Central de Lituània, Gediminas Simkus, la pujada d'aquesta setmana no és "suficient". Tot i això, el seu homòleg búlgar, Dimitar Radev, reclama "paciència" i estar pendent de l'evolució de l'economia.
En un comunicat, el BCE manté la previsió d'inflació al 3%, mentre que la revisa a l'alça la xifra del 2027: 2,5% i del 2028: 2,1%. A banda, l'entitat ha millorat la projecció de creixement econòmic, i estima que serà del 0,9% aquest 2026, de l'1,4% el 2027 i de l'1,5% el 2028. Aquesta millora és a causa "d'una resiliència més gran" de l'economia de la zona euro que l'esperada.
Tot i això, asseguren que hi ha una "alta incertesa" i que hi ha riscos que la inflació augmenti i caigui l'activitat econòmica a causa del conflicte a l'Orient Mitjà.