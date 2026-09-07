Foment reclama al govern espanyol «noves actuacions» per recuperar l’activitat econòmica a Ceuta

Foment del Treball reclama al govern espanyol que impulsi noves actuacions a Ceuta per recuperar l’activitat econòmica, protegir l’ocupació, impulsar el comerç i el turisme i restablir la confiança en la ciutat autònoma. La patronal catalana considera que les mesures extraordinàries de suport aprovades per a empreses i autònoms són "un pas necessari, però no definitiu".
En un comunicat, Foment ha expressat el seu "ferm suport i solidaritat" als empresaris, autònoms i al conjunt de la societat ceutina davant la situació "extraordinàriament difícil" que travessa la ciutat i les conseqüències econòmiques i socials que se’n deriven. La patronal defensa que el teixit empresarial de Ceuta està patint un "impacte directe" sobre sectors com el comerç, l’hostaleria i el turisme.
Reclama coordinació entre les administracions
Foment considera "imprescindible" que totes les administracions actuïn de manera coordinada i amb la màxima diligència per recuperar la plena normalitat a Ceuta. La patronal assenyala que les empreses necessiten "seguretat, estabilitat i confiança" per poder mantenir la seva activitat i els llocs de treball.
En aquest sentit, demana que les ajudes extraordinàries aprovades arribin "amb rapidesa i eficàcia" a les empreses i autònoms que les necessiten, a més de plantejar que aquestes mesures es complementin, si cal, amb noves actuacions per reactivar l’economia local i recuperar la confiança. L’objectiu, segons Foment, ha de ser "garantir el lliure desenvolupament de l’activitat econòmica i preservar la seguretat de ciutadans, treballadors i empresaris".
Suport als empresaris ceutins
La patronal catalana també ha reconegut la tasca de la Confederació d’Empresaris de Ceuta i, especialment, de la seva presidenta, Arantxa Campos. Foment destaca l’esforç dels empresaris i autònoms que continuen mantenint oberts els seus negocis, sostenint llocs de treball i contribuint a preservar la normalitat econòmica i social en un context de "gran complexitat".
En aquest marc s’emmarca la pròxima visita d’una delegació de la CEOE, encapçalada pel seu president, Antonio Garamendi, que es desplaçarà a la ciutat autònoma el 9 de setembre. Foment defensa que la recuperació econòmica de Ceuta passa per reforçar el suport al teixit empresarial i garantir unes condicions que permetin mantenir l’activitat. "Defensar les empreses de Ceuta és defensar l’ocupació, la prosperitat i la normalitat econòmica i social de la ciutat", conclou la patronal.