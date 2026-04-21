El «cor» dels empresaris

“Vostè no té el monopoli del cor”, li va etzibar el centrista Valéry Giscard al socialista François Mitterrand, en un debat memorable de les eleccions presidencials franceses del 1974. Aquest dimarts, la patronal Foment del Treball ha volgut escenificar que el cor no és patrimoni de ningú i que els empresaris i el sector privat també són sensibles a les desigualtats iintegren la cohesió social en les seves prioritats. Rethink BCN i la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES) de Foment han acollit un acte sobre La Barcelona Social.
L’acte ha reunit el subdirector general de Social de la Fundació la Caixa, Marc Simón; la presidenta de la Fundació Roure, la religiosa Llum Delàs, i el CEO de Catalonia H&R, Guillermo Vallet, impulsor de la Fundació GetUp, iniciativa social impulsada personalment per Vallet amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral de persones vulnerables. Simón ha explicat alguns dels àmbits que més treballa la Fundació, molt abocada a combatre a la pobresa infantil (atenent 8.000 nois), tenir cura de gent gran (50.000 persones en diversos programes) i atendre persones que pateixen malalties terminals (3.500 pacients).
Guillermo Vallet ha explicat la seva iniciativa GetUp, que dona suport a famílies en risc d’exclusió. Cinc anys després, un 65% de les famílies monitoritzades s’han reinserit en el mercat laboral, dins d’un programa que inclou també seguiment emocional. Ha defensat reforçar la col·laboració pública-privada i reconèixer la rellevància del tercer sector. Vallet ha advertit del risc de l’assistencialisme, que pot cronificar situacions vulnerables.
Llum Delàs ha posat la Sagrada Família com a exemple d’èxit del mutualisme, una obra construïda “per la fe i la caritat” i amb la participació de moltíssimes famílies per fer una realitat que ara es manté gràcies al turisme. Delàs ha subratllat la trobada d’entitats de tota mena i d’empreses per bastir projectes col·lectius: “Ajudar la gent perquè aprengui a aixecar el vol”. La religiosa ha explicat que cada dia 1.300 persones mengen i són acompanyades només a Ciutat Vella.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha obert l’acte, presentat pel conseller delegat d’Aigües de Barcelona i director d’Acció Social de Veolia, Felipe Campos, i conduït per la periodista Glòria Marín. Sánchez Llibre ha advocat per fer de l’acció social una de les potencialitats de Barcelona. El dirigent patronal ha destacat el pes que el mutualisme i l’associacionisme civil han tingut en la història del país. Això explica institucions com el Palau de la Música i el Liceu, però també la xarxa d’ateneus i cors musicals. “La cohesió social no és només una qüestió moral, és imprescindible per assolir un creixement econòmic sòlid”, ha afirmat.
Marc Simón ha subratllat la importància dels professionals en l’acció social (“no tothom pot fer treball social”) i ha defensat el paper jugat per les entitats i tot el tercer sector, que pot arribar on no pot fer-ho l’administració. Simón també ha donat rellevància a l’impacte de la desigualtat en la salut, que no arriba de la mateixa manera en tots els barris: “Només cal que observem l’esperança de vida, que no és igual en tota la ciutat, com tampoc és la mateixa en la gent sense llar que en la resta”. També ha fet una crida a no dispersar esforços.
La cloenda l’ha feta el president de la Comissió d’Esports de Foment del Treball i president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva, que ha posat la Fundació la Caixa com a exemple d'una entitat que no té afany de lucre però sap treballar amb eficàcia en el terreny social. Ha refermat el paper de compromís social que ha de tenir l'empresa i ha assegurat que "Barcelona serà social o no serà".