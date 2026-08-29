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El govern espanyol arxiva l'expedient d'inhabilitació contra Holaluz

Economia

  • Imatge general de l'equip d'Holaluz en la sortida a borsa de la companyia -

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Publicat el 29 d’agost de 2026 a les 10:07

El govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Holaluz. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per a la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros.

Holaluz ha celebrat la decisió -que deixa sense efectes la inhabilitació i el traspàs de clients iniciat el 16 de juliol- i afirma que està "al corrent de pagaments". "Es tractava d'una situació puntual derivada d'una discrepància sobre l'exigibilitat de determinades factures, que comptaven amb un pla de pagaments", ha volgut deixar clar la companyia liderada per Carlota Pi.

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