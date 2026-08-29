El govern espanyol arxiva l'expedient d'inhabilitació contra Holaluz

El govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Holaluz. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per a la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros.\r\n\r\nHolaluz ha celebrat la decisió -que deixa sense efectes la inhabilitació i el traspàs de clients iniciat el 16 de juliol- i afirma que està "al corrent de pagaments". "Es tractava d'una situació puntual derivada d'una discrepància sobre l'exigibilitat de determinades factures, que comptaven amb un pla de pagaments", ha volgut deixar clar la companyia liderada per Carlota Pi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDel Montseny al tren d'Abu Dhabi: nova fita d'una empresa de Palautordera\r\n\r\n