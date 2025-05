El govern espanyol confia que no hi haurà «cap conflicte» amb Brussel·les per l'opa

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, confia que no hi haurà "cap tipus de conflicte" amb Brussel·les per l'opa del BBVA al Banc Sabadell. Després que s'elevés l'operació al Consell de Ministres i la Comissió Europea digués que examina l'actuació del govern espanyol, aquest dimecres el ministre ha defensat que la normativa estatal està "perfectament alienada" amb l'europea.

"Som molt respectuosos amb el marc legal", ha dit en una entrevista a la Cadena SER. Cuerpo ha assegurat que segueixen "pas a pas" el què permet la llei i ha avançat que faran una valoració "molt aterrada" de l'operació. "Serem sempre proporcionals amb les condicions, si és que se n'imposen", ha afirmat.

Cuerpo ha insistit a dir que el govern espanyol avaluarà l'operació "per protegir els interessos generals" i ha assenyalat entre diversos elements, la inclusió financera com a "element clau", la cohesió territorial o l'impacte en l'ocupació. L'executiu disposa de 30 dies, termini que el ministre ha considerat "molt acotat" i que "no genera incertesa".

Sobre els cinc ministeris que van demanar que l'operació s'elevés al Consell de Ministres, Cuerpo ha precisat que han estat el d'Indústria, Treball, Seguretat Social, Drets Socials i Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

Sobre l'autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a l'operació, ha ressaltat que "és el primer cas" on s'han posat condicions que "van més enllà de la competència", com ara les relatives al tancament d'oficines. "Això vol dir que entre tots tenim una visió compartida que hi ha qüestions d'interès general que van més enllà de l'estabilitat financera i que requereixen que algú vetlli per elles", ha justificat. "Tal com preveu la normativa, és el govern espanyol", ha afegit.

En l'entrevista, el ministre ha qualificat d'"útil" la consulta pública que van posar en marxa per recopilar opinions i "veure el pols de la ciutadania". "La informació que hem obtingut apunta a l'existència d'impacte potencial en qüestions d'interès general, en la línia del que anticipàvem", ha dit. Segons Cuerpo, aquest mecanisme és una "bona pràctica" i ha obert la porta a repetir-lo en altres ocasions. "Per què no?", ha reflexionat.

Cuerpo també ha explicat que aquest dimarts al vespre va parlar amb els presidents del BBVA i el Banc Sabadell per comunicar-los la decisió. "No els va sorprendre, fa molts mesos que anticipem la nostra preocupació", ha apuntat.