Grup Bon Preu inaugura un nou Esclat a Badalona, el tercer a la ciutat

El Grup Bon Preu inaugura un nou supermercat Esclat a Badalona, el tercer a la ciutat. En aquests moments, la companyia catalana ja en té un a Montigalà i un supermercat situat a l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola. A partir d'aquest dimecres, el Grup Bon Preu n'incorpora un tercer al barri de Gorg. Com a la resta d'establiments, el mou Esclat prioritza els productes frescos i de proximitat, una de les tòniques principals del grup.
Aquest nou supermercat que incorpora Badalona està situat al carrer Antoni Bori 67, just davant del pavelló olímpic de Badalona, al nou barri portuari de la ciutat. Té una superfície de 1.826 metres quadrats i disposa de dues plantes de pàrquing amb més d'un centenar de places. Quatre d'aquestes places estan habilitades amb punts de càrrega per als vehicles elèctrics. L'establiment comptarà amb una plantilla de 58 treballadors.
Durant l'acte d'inauguració del nou supermercat, que ha aplegat alts representants de l'Ajuntament de Badalona, el president i director general de Bon Preu, Joan Font, ha destacat la importància d'incorporar un nou Esclat a la ciutat: "Estem molt satisfets de seguir creixent i generant llocs de feina a Badalona. Amb la voluntat de ser un comerç de confiança, volem que l’experiència de compra del client sigui excel·lent, tant a les nostres botigues físiques com en el servei de compra online, que té molta demanda en aquesta ciutat", ha dit Font.
Més de 13 milions d'inversió
Per crear un nou Esclat a Badalona, el Grup Bon Preu ha invertit més de tretze milions d'euros. Tal com relaten des de la companyia a través d'un comunicat, aquesta inversió, acompanyada de la plantilla de 58 treballadors, busca "generar ocupació de qualitat al territori". A banda, també mantenen l'aposta per crear supermercats sostenibles amb el medi ambient.
En concret, segons detallen, el nou Esclat s’ha construït perquè funcioni de manera sostenible i ecoeficient per estalviar així el 20% de consum d’energia habitual d’un local comercial d’aquestes característiques i reduir un 20% les emissions de CO₂ a l’atmosfera. Les instal·lacions del barri de Gorg es controlen a través d'un sistema de regulació automàtica que optimitza l'eficiència, el confort i la seguretat.