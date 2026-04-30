CaixaBank adverteix contra el «populisme de curt termini» sobre la immigració

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha valorat positivament la immigració com "un dels factors que explica el creixement de l'economia espanyola". El dirigent financer ha assenyalat que cal una "reflexió de país" sobre aquest fenomen, "que és positiu però que hem de fer que no generi tensions, sinó que les alleugereixi". S’ha mostrat confiat en la capacitat històrica d’integració de l'estat espanyol i ha reclamat consensos per fer possible un debat que ha de primar "la serietat institucional sobre el populisme de curt termini". Ho ha dit en la presentació de resultats de l'entitat .
L'objectiu ha de ser, segons Gortázar, assolir una integració i assimilació plena, definir quants immigrants es volen i amb quines capacitats. "Si mirem amb una perspectiva de 25 anys, als ritmes actuals, la meitat de la població serà no nascuda a Espanya, i això implicarà grans canvis socials. És un debat que hem de tenir. És un fenomen positiu, pe`ro que pot tenir efectes secundaris negatius".
La població espanyola creix l’1% anual, amb una proporció important de nous residents, ha dit, i ha subratllat que la immigració és un dels elements que expliquen l'actual creixement de l’economia. "És un factor en els números, però sobretot en la realitat", tot destacant la rellevància dels immigrants en l’ocupació en àmbits on juguen un paper essencial, com la construcció o la cura de gent gran i discapacitats.
Sobre l'impacte que tindrà la immigració en el banc, Gortázar ha afirmat que guanyaran clients, no saban si seran més assalariats oautònoms, "però el que sí que sabem és que volem donar-los el millor servei a uns i altres, i esperem que molts vinguin a CaixaBank".