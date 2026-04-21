Illa reivindica la immigració en l'entrega de les Creus de Sant Jordi: «No deixarem ningú sense drets»

Salvador Illa ha defensat el procés de regularització extraordinària d'immigrants aprovat pel govern espanyol durant l'acte d'entrega de les Creus de Sant Jordi que ha tingut lloc aquest dimarts al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). "Som un país pròsper perquè hem sabut integrar", ha dit el cap de l'executiu català, que ha destacat el valor de la llengua i del model educatiu com a "primeres portes" per a aquesta integració. "Ho defensarem amb fermesa", ha afegit. També ha subratllat que a Catalunya "ens guia una màxima moral irrenunciable. Totes les persones que viuen i treballa a casa nostra mereixen els mateixos drets". En l'àmbit concret de les creus, Illa ha destacat "l'exemple" dels guardonats, que donen "confiança en el futur".
Durant l'acte s'ha entregat la Creu de Sant Jordi a 20 personalitats i 10 entitats que, pels seus mèrits, han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural, s’ha fet aquest dimarts a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat que els guardonats creen xarxa "malgrat els discursos antidemocràtics" actuals i els relats "que intenten dividir-nos i fer-nos individualistes". També ha destacat que "en un temps accelerat com el que vivim", les Creus de Sant Jordi "conserven la solemnitat" i serveixen per "reconèixer referents i donar-los les gràcies". "I no només pel que han fet fins avui, sinó pel que ensenyen i pel llegat que deixen", ha reblat.
Manel Gasch i Hurios, pare abat de Montserrat, ha intervingut en representació de les entitats distingides i ha destacat que a la societat catalana hi ha "molt valor que resta amagat". També ha subratllat "l'esforç" que ha marcat les trajectòries dels guardonats i ha agraït que el Govern "ajudi des de la Catalunya tota sencera, per mitjà de les Creus de Sant Jordi, a promoure la cohesió entorn d'uns valors compartits".
"Tant de bo l'ambient d'aquest vespre no quedi aquí i ens empenyi a tots a construir aquest futur de coherència ètica i democràcia que va imaginar el mestre Pau Casals", ha reblat l'abat montserratí, que ha tingut un record especial per als tres guardonats a títol pòstum, el cuiner Fermí Puig, el teòleg Josep Rius i l'educador i activista social Enric Morist.
De la seva banda, l'escriptora Maite Carranza ha parlat en nom de les personalitats reconegudes amb les Creus de Sant Jordi per recordar les "dues revolucions" de les quals ha participat al llarg de la seva trajectòria, la de la literatura infantil i juvenil i la de la televisió catalana, amb la creació d'un imaginari col·lectiu que als anys vuitanta del segle passat no existia. Alhora ha advertit que ara són "els joves" els que han de continuar transformant el país, una feina que l'amoïna, ha dit, perquè "els deixem les coses molt difícils".
A banda de l’entrega de premis i els discursos, l’acte ha gaudit de les actuacions musicals de Marc Parrot i el Quartet de Brossa, amb On és l’amor?, i Ginestà, amb la interpretació de Les coses senzilles. Finalment, l’Agrupació Coral Flors d’Urgell i la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà han ofert l’Himne Nacional de Catalunya.
Creus de Sant Jordi 2026
Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt, Julia Otero, Fermí Puig i la UB són 7 de les 20 persones i 10 entitats que el Govern ha reconegut aquest any amb les Creus de Sant Jordi a proposta de la consellera de Cultura. Les distincions reconeixen els serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural.
Ramon Alberch, Carmen Armengol, Maria Àngels Domingo, Joan Fontcuberta, Salah Jamal o Enric Majó han estat també guardonats, tal com les entitats Agrupació Coral Flors d'Urgell, Banda de Música de Benissanet, Col·legi Oficial d'Enginyers Industrial de Catalunya, Fundació Ernest Lluch, Fundació Pau Casals o Grup Cultural de la Dona de Solivella.
Pel que fa a les entitats que també han rebut la Creu Sant Jordi, són la Fundació Ernest Lluch, l'Agrupació Coral Flors d'Urgell, la Banda de Música de Benissanet, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, la Fundació Pau Casals, el Grup Cultural de la Dona de Solivella, els Pastorets de Calaf i T'acompanyem.