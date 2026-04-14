Júlia Otero, Fermí Puig i Victòria Camps, Creus de Sant Jordi 2026

El Govern ha concedit la Creu de Sant Jordi a 20 persones i 10 entitats, entre les quals destaquen la periodista Júlia Otero, la filòsofa Victòria Camps, l’actor Enric Majó o el cuiner Fermí Puig, que l'ha rebut a títol pòstum. Entre les entitats guardonades hi ha la Universitat de Barcelona o la Fundació Pau Casals.
La Creu de Sant Jordi, creada el 1981, és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat pels serveis en la defensa a Catalunya en defensa de la seva identitat o en l'àmbit cívic i cultural. L’elecció de les personalitats distingides amb aquest guardó s’ha fet a proposta del Departament de Cultura.
Com ja ha estat palès en les darreres edicions del premi, la paritat de gènere ha estat un dels elements que s’han considerat per atorgar el guardó. A més, la selecció de guardonats també reflecteix la diversitat de camps en què treballen les persones i les entitats distingides amb les creus. Més noms premiats han estat l’artista Sílvia Munt, l'escriptora Maite Carranza, l'artista i teòric de la imatge Joan Fontcuberta o l'arxiver i historiador Ramon Alberch. A més de Fermí Puig, l'educador i activista social Enric Morist i el teòleg Josep Rius també han rebut la Creu de Sant Jordi a títol pòstum.
Aquest any també rebran la Creu de Sant Jordi l'emprenedora social Carmen Armengol; l'artista plàstica Maria Àngels Domingo; l'historiador i escriptor català d'origen palestí Salah Jamal; la dissenyadora Roser Marcé; l'empresari Miquel Martí; l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà; l'empresària Ernestina Torelló; l'empresari del vi Miguel Agustín Torres; la presidenta del grup Sorigué i de la Fundació Sorigué, Anna Vallès; i l'investigador en psicologia i educació Ignasi Vila.
Entitats guardonades
Quant a les entitats, rebran la Creu de Sant Jordi, en forma de placa, l'Agrupació Coral Flors d'Urgell; la Banda de Música de Benissanet; el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya; la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà; la Fundació Pau Casals; el Grup Cultural de la Dona de Solivell; els Pastorets de Calaf; i T'acompanyem.