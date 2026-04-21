El Govern crearà 50.000 noves places de català per entomar la regularització de Sánchez

El Govern està completament alineat amb el govern espanyol pel que fa a la regularització de migrants i per això ha aprovat un paquet de mesures per acompanyar les persones que s'acolliran al procediment. La llengua, en aquest sentit, serà un element clau. Fa uns mesos, el Departament de Política Lingüística ja va incloure una esmena al decret de regularització de Pedro Sánchez, i els serveis jurídics de la Generalitat treballen ara per desplegar-la. En paral·lel, es reformarà el Consorci per a la Normalització Lingüística per oferir fins a 50.000 noves places per aprendre català, perquè "la llengua sigui una eina d'integració com ho ha estat en el passat".
A banda d'aquestes noves places per reforçar l'aprenentatge, el Govern també aprova mesures d'acollida lingüística, amb materials i informació sobre els recursos per aprendre la llengua i l'ampliació de convocatòries d'acreditació, especialment dels nivells bàsics A1 i A2. Segons ha detallat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, també es preveu una línia de subvencions per a ajuntaments i entitats amb l'objectiu d'estendre l'oferta arreu del territori, reforçar el programa de voluntariat lingüística i el suport a les activitats d'aprenentatge informal i no formal amb convenis amb la societat civil. “Catalunya està preparada”, ha assegurat, i ha “obert la porta” perquè aquestes persones puguin “contribuir al sistema”.
El paquet de mesures -que compta amb cinc eixos d'informació, formació professional, acompanyament, formació laboral i coneixement del català- situa el país com a "referent" en aquesta regularització, que ja fa dies que està en marxa i que ha deixat alguns problemes logístics en les últimes hores. Els primers eixos ja s'han activat i tindran continuïtat, i els dos darrers s'activaran un cop finalitzi el procés. El Govern ha creat una web que centralitzarà la informació i els recursos, i es farà formació específica per garantir una atenció homogènia i rigorosa a la ciutadania. Per ara, ja s'han format unes 200 persones per acompanyar en el procediment i, també, per donar suport als ajuntaments. "Estem en contacte constant amb els ajuntaments i els ajudarem en allò que calgui", ha admès.
El Govern treballa amb l'estimació que la regularització de Sánchez afectarà entre 120.000 i 150.000 persones. "És una oportunitat, un primer punt de partida en un procés d'inclusió i integració de totes aquestes persones", ha afirmat. Per això, en el procés d'acompanyament es posarà èmfasi en la inserció laboral i la inclusió social, en àmbits com la construcció, el comerç o el serveis. "Acompanyem una mesura que considerem positiva, és un procés d'absoluta humanitat, són persones que ja viuen entre nosaltres, i no perjudica a ningú", ha insistit Paneque. La portaveu ha mirat de desmuntar determinats discursos i ha assegurat que aquestes persones no són "competència", sinó que ja vivien a Catalunya i ara estaran en una situació regular.