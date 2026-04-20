Tret de sortida al procés per regularitzar els migrants. Des d'aquest dilluns, les oficines de serveis socials d'arreu del país registren cues per tramitar el certificat de vulnerabilitat, un dels documents necessaris per emmarcar-se en aquest procés de regularització impulsat pel govern espanyol. Un procés molt criticat per les formacions de dretes, que l'han titllat de "caos". A Tarragona, segons les xifres del consistori, des dels serveis socials municipals estan atenent més de 750 persones diàriament des de dijous passat per gestionar aquest tràmit, a més de la feina que fan habitualment, motiu pel qual han hagut d'habilitar més personal. La situació registrada a Tarragona també s'ha repetit a Lleida o a Girona, entre d'altres.
A Lleida, un dels primers a complir els tràmits ha estat Carlos Castellano, un veneçolà amb nacionalitat colombiana que va arribar a l'Estat el 2024 i que fa un any que treballa a Vallfogona de Balaguer (Noguera). "Em beneficiarà força perquè aquest document dirà que estic en situació legal i podré seguir treballant aquí i donar un futur millor a la meva família. En un o dos mesos em donaran resposta", ha explicat, satisfet, a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Aquest matí, més d'una vintena de persones feien cua per poder fer els tràmits de forma presencial amb cita prèvia, ja que és l'únic mètode per procedir a la demarcació.
Una altra de les persones beneficiades per aquest procés és Joan Rodríguez, originari de Colòmbia, que ja fa quatre anys que viu a l'estat espanyol. Considera, segons assegura a l'ACN, que el procés és "fàcil" de fer, malgrat la diferent paperassa que han de presentar. Un cop acabi tot el tràmit, creu que se li obriran noves portes: "Podré treballar amb normalitat, que és el que vam venir a buscar aquí", ha indicat. En aquesta línia, Mónica Rosales també confia que un cop hagi acabat el procés de regularització pugui començar a treballar amb contracte. D'entrada, aspira a fer-ho al sector de l'hostaleria, ara que s'acosta la temporada turística, i més endavant espera "poder homologar els estudis i tenir una millor feina".
Cues a les oficines de serveis socials
El tret de sortida del procés de regularització ha deixat imatges de llargues cues davant les oficines de serveis socials. A la seu de l'OMAC de la Paeria, a la rambla de Ferran, les cues ja van començar a formar-se diumenge a la tarda i desenes de persones hi han passat la nit. La Daniela, una migrant peruana resident a Lleida, ha explicat a l'ACN que va arribar a la cua a les 21.30 hores de diumenge i que ja tenia mig centenar de persones davant seu. "Hem dormit tots en fila amb cartons a terra, donant la volta a l'edifici, i quan han obert portes ens han donat 75 tiquets i la resta se n'ha hagut d'anar. Érem més de 200 persones", ha detallat.
Una altra de les persones que han dormit al ras per optar a demanar el certificat de vulnerabilitat ha estat Laura Maria Muñoz, de nacionalitat colombiana. "La necessitat té cara de gos, com diem al meu país, i el que volem és la documentació per poder treballar legalment. Tot i les dificultats i l'esforç, n'estem molt contents", ha apuntat. Per agilitzar els tràmits a Lleida, el consistori preveu obrir una nova oficina que s'encarregui només d'aquest procés.
La dreta es regira per la regularització
La regularització de migrants ha arrencat acompanyada de les ja habituals crítiques de la dreta, catalana i espanyola. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha definit el procés com "una vergonya" i ha acusat el govern espanyol de portar el "caos" als ajuntaments. D'una banda, diu, provoca una regularització "sense control" de persones al país. De l'altra, la manera en com s'ha obert aquest procés, explica l'alcalde, està generant "allaus" a les oficines municipals dels ajuntaments que tensionen el servei: "Els ajuntaments ens estem menjant les ocurrències del govern d'Espanya", ha etzibat Albiol.
En aquesta mateixa línia s'han expressat des de la cúpula dels populars. El secretari general del partit, Miguel Tellado, també ha titllat la iniciativa de caòtica i ha assegurat que presentaran mocions als ajuntaments per respondre a la mesura del govern espanyol: "Tota Espanya veu el descontrol que la irresponsabilitat de Pedro Sánchez està provocant, el caos que ha deslligat, oficines municipals col·lapsades, cues quilomètriques, ajuntaments desbordats en tota Espanya. Aquest és el resultat de la frivolitat d'un govern sense escrúpols", ha exclamat Tellado. Malgrat les crítiques de la dreta, el procés de regularització ja està en marxa.