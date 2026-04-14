El Tercer Sector Social lamenta el «poc temps» per acollir-se a la regularització de migrants

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha lamentat en un comunicat el "poc temps disponible" que l'administració espanyola ha habilitat per acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants aprovada aquest dimarts per l'executiu estatal. El col·lectiu també es mostra preocupat per l'acreditació de requisits que demana el procés i per la "complexitat" dels tràmits.
Amb tot, en un comunicat celebra la decisió del govern, i considera que la regularització és "imprescindible per garantir drets i vides dignes". En aquest sentit, la Taula assegura que el 48,6% de les persones sense nacionalitat espanyola es troben en risc de pobresa o exclusió, en comparació amb el 17% de les que sí que la tenen. En aquest context, el col·lectiu reclama "informació clara, tràmits senzills, garantia d'atenció presencial i recursos suficients des del primer dia".
Alhora, anuncia que les entitats socials acompanyaran les persones perquè "puguin exercir aquest dret amb garanties". Finalment, la Taula demana més recursos "no només per a ara, sinó també a llarg termini". Sobre aquest extrem, el col·lectiu subratlla que "els problemes del sistema venen de fa temps i no s'acabaran amb aquest procés".
El govern espanyol endureix els requisits
Aquest dimarts, el consell de ministres ha aprovat el decret de regularització, que endureix els requisits respecte la proposta inicial. No serà suficient una declaració responsable que digui que no es tenen antecedents penals, sinó que caldrà un certificat oficial. Sense el certificat d'antecedents no es podrà accedir als papers.
D'altra banda, el decret també fixa que cal acreditar una permanència continuada a l'Estat de cinc mesos com a mínim en el moment de la sol·licitud i haver residit a Espanya abans del 31 de desembre de 2025. Podran accedir a la residència els sol·licitants d'asil, les persones que tinguin menors a càrrec, aquelles que puguin acreditar una oferta de feina i, també, els que acreditin situació de "vulnerabilitat".