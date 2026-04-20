Amnistia Internacional alerta que la directiva de retorns pot “normalitzar” batudes contra migrants

Amnistia Internacional ha advertit que la nova directiva de retorns que negocien els estats membres i el Parlament Europeu pot comportar la "normalització" de pràctiques com batudes en domicilis, llocs de feina o centres d'acollida de migrants. L'ONG alerta que el text introdueix mesures d'investigació que podrien permetre registres i confiscacions per executar ordres d'expulsió, amb el risc de discriminació i vulneració de drets.

Segons l'organització, la reforma se centra en "la detenció i les deportacions a qualsevol preu" i amplia els mecanismes punitius contra persones en situació irregular. També denuncia que aquestes polítiques poden generar por entre les comunitats migrants i dificultar l'accés a serveis bàsics. A més, el reglament preveu donar cobertura a la creació de centres de deportació en tercers països, una de les mesures més controvertides. Amnistia Internacional adverteix que aquests centres poden implicar detencions arbitràries i problemes de supervisió, i recorda que models similars han estat qüestionats per vulnerar drets humans.