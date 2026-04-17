La CNMC obre 20 expedients sancionadors a diverses empreses a causa de l'apagada

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert 20 expedients sancionadors a conseqüència de la investigació engegada després de l'apagada elèctrica del 28 d'abril del 2025, fa gairebé un any. Entre les empreses expedientades hi ha Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós II i Bahia de Bizkaia Electricidad. L'organisme apunta a través d'un comunicat que els fets investigats no impliquen per si mateixos l'atribució de l'origen o causa de l'apagada, que consideren que es va originar per multitud de factors.\r\n\r\nAl llarg del procés per determinar les responsabilitats de l'apagada que va afectar Espanya i Portugal i en les diferents compareixences públiques, els actors del sistema han coincidit a dir que aquell 28 d'abril es va produir una "tempesta perfecta" amb diversos orígens. Les empreses energètiques han defensat que l'operador del sistema era coneixedor de les problemàtiques de tensió que tenia la xarxa perquè hi havia hagut avisos previs; mentre que Red Elèctrica ha apuntat a l'incompliment de les centrals de generació elèctrica a l'hora de controlar la tensió amb absorció reactiva.\r\n