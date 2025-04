La DO Penedès, contundent amb Trump per la «inseguretat total» amb les exportacions: «Qui es creu la treva?»

La Denominació d'Origen (DO) Penedès retreu al president dels Estats Units, Donald Trump, haver creat un escenari "d’inseguretat total" en les exportacions dels cellers a causa dels canvis constants en els aranzels. L’anunci de congelar 90 dies l’augment fins al 20% als vins europeus i deixar-lo momentàniament en un 10% no ha servit per desbloquejar els negocis amb els importadors nord-americans. "Qui es creu ara aquesta treva? Qui garanteix que la setmana que ve no anunciï un altre gir de guió?", es pregunta el president del Consell Regulador de la DO Penedès, Joan Huguet, que relata a l’ACN que molts cellers "fa mesos" que no reben encàrrecs dels Estats Units "per por".

En aquest sentit, Huguet assegura que la situació és "extrema". I és que la DO Penedès exporta als Estats Units aproximadament un 10% de la producció anual. Unes vendes que sobretot van a parar a les botigues especialitzades i als restaurants, "perquè el client que demana vins penedesencs és un perfil gurmet, que busca un bon àpat i un bon beure".

Creu, però, que Trump ha convertit els negocis amb els EUA en un "circ". Huguet afirma que les amenaces del març d’aplicar aranzels de fins al 200% al vi europeu, l’anunci posterior d’un 10% + 10% i la treva actual fins que materialitzi aquest 20% són "bestieses" que han provocat un desgavell internacional. El president de la DO Penedès confiava que els 90 dies de marge abans que els aranzels siguin del 20% servirien per revifar les comandes nord-americanes, però no ha estat així.

"De seguida vam tenir converses amb els importadors, però no se’n refien", lamenta en una conversa amb l’ACN des de Subirats (Alt Penedès), tot tement que aviat hi hagi un nou canvi que incrementi els impostos a les duanes, "perquè n’ha dit tantes, que ja no se sap quina és la definitiva i vàlida". Així, diu els anuncis en campanya electoral ja van provocar un fre en les exportacions de vins penedesencs. I cada cop estan més aturades. Huguet, copropietari del celler Can Feixes de Cabrera d’Anoia, explica que fa quatre mesos que els clients als EUA han congelat les comandes. "Igual que passa a molts altres cellers de la DO Penedès", assegura.