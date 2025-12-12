La inflació es manté en el 2,6% al novembre a Catalunya

L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va mantenir estable a Catalunya durant el mes de novembre i va continuar en el 2,6%, com a l'octubre. Segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'increment del preu de l'electricitat va ser el més baix des del mes de juny, però els ous continuen disparats amb un increment del 20% en un any. En el conjunt de l'estat espanyol, l'IPC interanual va ser del 3%, una dècima per sota de la del mes anterior, i la taxa anual de la inflació anual de la inflació subjacent va augmentar una dècima, fins al 2,6%.
Els preus que més van pujar al novembre a Catalunya respecte a les dades de fa tot just un any van ser les begudes alcohòliques i el tabac (+4,4%); l'habitatge (+4,1%); hotels, cafès i restaurants (+3,7%), altres (+3,6%); ensenyament (+3,1%), i aliments i begudes no alcohòliques (+2,4%). En grau més baix, també van créixer comunicacions (+1,6%); transports (+1,6%); medicina (+1,3%) i roba i calçat (+1%).
La inflació catalana del novembre es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, liderada per Madrid (+3,7%), el País Valencià (+3,4%) i les Illes Balears, Extremadura i el País Basc (+3,2%). Per contra, on menys van apujar els preus són les Canàries (+2,3%), La Rioja (+2,4%) i Múrcia (+2,5%).
Es confirma l'augment del 2,7% a les pensions
Amb la publicació de les dades de l'IPC del mes de novembre, s'ha confirmat l'augment del 2,7% de les pensions per a l'any que ve. Els increments seran d'uns 570 euros a l'any de mitjana per una prestació de jubilació i de 500 euros de mitjana en el sistema.
En total, el govern espanyol calcula que l'augment de les pensions beneficiarà 9,4 milions de persones que reben 10,4 milions de pensions contributives, a més de les 734.900 pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat, que es revaloritzaran d'acord amb el mateix índex.