La Moncloa preveu endurir les condicions de l'opa al Sabadell per fer renunciar el BBVA

El consell de ministres es pronuncia aquest dimarts sobre l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell i diverses informacions apunten que preveu endurir les condicions en assumptes com les oficines, el crèdit, les pimes i el personal establertes per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Amb l'objectiu que el banc basc desisteixi de dur a terme l'operació i amb el convenciment que no comet una intrusió política, el govern espanyol vol fer un pas més per evitar una concentració bancària a l'Estat que seria la més elevada d'Europa.

Si la decisió de la Moncloa es confirma, el BBVA haurà d'avaluar si li continua sortint a compte l'OPA sobre el Sabadell. A partir d'aquí, s'obririen tres escenaris: acceptar les condicions, desistir o enfrontar-se obertament a Pedro Sánchez i portar el cas als tribunals.

El president del BBVA, Carlos Torres, ja ha expressat durant l'impàs fins a la decisió de la Moncloa que, tal com ells entenen la legislació vigent, el govern espanyol no està capacitat per endurir les condicions de la CNMC, sinó que només pot validar-les o flexibilitzar-les. Aquest moviment xocaria doncs amb les perspectives del banc basc, que ha fet una gran aposta per l'OPA i ha assumit importants riscos reputacionals.

Cal recordar que la CNMC va aprovar l'OPA per unanimitat i només va imposar algunes condicions de comportament per donar llum verda a l'operació en considerar que els compromisos del BBVA són "adequats, suficients i proporcionats". Aquests compromisos consisteixen, entre altres, a no tancar oficines quan no n'hi hagi una altra a menys de 300 metres, ni en codis postals amb renda per càpita inferior a 10.000 euros, ni tampoc on quedin menys de tres competidors, ni en municipis de menys de 5.000 habitants.

El govern espanyol no pot, formalment, impedir l’opa. El seu marge de maniobra es limita a modificar els requisits per tal que el BBVA conclogui que no li surt a compte tirar endavant. Sembla que és el que farà amb un enduriment significatiu en la línia del que li van reclamar els agents catalans i la consulta pública.