L’empresa familiar representa el 92% de les companyies a Catalunya i concentra tres de cada quatre llocs de treball

Les empreses familiars representen el 92,3% de les companyies a Catalunya i concentren el 76,9% de l’ocupació privada, així com el 70,3% del valor afegit brut generat pel teixit empresarial català, segons mostra l’informe del 2026 de l'Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), presentat aquest dilluns en la seva assemblea anual de socis. De les empreses familiars que estaven actives el 2015, un 79,3% continuaven la seva activitat el 2024, un grau de supervivència sis punts superiors a les companyies no familiars (73,6%). Un 40% de les empreses familiars estan en fases inicials, en primera generació, mentre que únicament un 2,1% es troba en fases avançades, en tercera generació o més.
Per demarcacions, l'empresa familiar és més nombrosa a Lleida, amb un 94% de les companyies, seguida de Tarragona (93,3%), Barcelona (92%) i Girona (91,4%). Si s’exclouen de la definició d’empresa familiar les companyies amb menys de deu anys d’antiguitat, el model familiar representa el 77,4% del teixit empresarial català. Al mateix temps, si només s’agafen les companyies amb més de 25 anys d’antiguitat, que són aquelles que han fet algun canvi generacional, la seva presència és del 37,9% en l’empresa catalana.
L’informe remarca que les empreses familiars, en proporció, són més intensives en personal, la qual cosa genera una facturació per treballador menor que les no familiars. Tot i això, matisa que la facturació per treballador és creixent en les empreses familiars a mesura que augmenta la seva mida, sobretot entre les companyies mitjanes i grans.
L’estudi també afirma que, malgrat que l’empresa familiar factura menys que la no familiar, és capaç de generar rendibilitats superiors en la majoria dels casos. La presidenta de l’ASCEF, Rosa Tous, ha assegurat que alguns reptes de l’empresa familiar són “com créixer per guanyar competitivitat, com garantir la successió generacional especialment a les empreses més joves, i la necessitat d'un entorn estable” on desenvolupar les companyies familiars a llarg termini.
L’estudi ha estat elaborat amb la col·laboració de les cinc càtedres d'empresa familiar catalanes de la Universitat CEU Abat Oliba, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Internacional de Catalunya. Pel que fa a la presència de dones en càrrecs directius, les empreses familiars mostren una representació d’entre un 21,5% i un 27,1%, depenent de l’antiguitat de la companyia, mentre que el percentatge és d’entre un 12,7% i un 21,5% en les empreses no familiars.