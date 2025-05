L'empresariat català reclama per carta a Sánchez que aturi l'opa del BBVA al Sabadell

Diverses entitats del teixit econòmic i empresarial han enviat aquest divendres una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que freni l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell al·legant raons d'interès general i li exposen cinc raons per considerar que l'operació és perjudicial, com per exemple una "excessiva concentració bancària", la pèrdua d'ocupació i d'oficines i de la cohesió social i territorial.

El text està signat per les 13 cambres de comerç de Catalunya i a altres organitzacions com Barcelona Global, Cecot, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, FemCat, Fira de Barcelona, Foment del Treball, Pimec i el RACC.