L'Íbex-35 obre amb la pujada més alta dels últims 15 anys per la treva aranzelària de Trump

L'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca i la implementació del seu pla econòmic ha fet disparar la volatilitat als mercats de valors i, si bé aquest dimecres les borses europees van obrir i tancar amb caigudes entorn el 3%, aquest dijous s'han estrenat amb increments del 8%. És la reacció al cop de volant dels Estats Units, que han anunciat una treva aranzelària de 90 dies per negociar les condicions amb tots els països excepte la Xina, per a qui han apujat els aranzels del 125%.

L'Itàlia 40 i l'Íbex-35 han encapçalat el creixement a primera hora amb increments superiors al 12%, la millor dada dels darrers 15 anys pel que fa a la borsa espanyola, tot i que s'han moderat ràpidament. Així, no hi ha hagut cap parquet en números vermells. L'Euro Stoxx 50, que aglutina les 50 empreses amb una capitalització borsària més important de la zona euro, s'ha aixecat per sobre el 7%, en el que s'espera que sigui una jornada de rebot, a l'espera de nous moviments i declaracions de Trump.

Al seu torn, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat l’anunci del president dels Estats Units d’aplicar una pausa de 90 dies als aranzels recíprocs més alts. “És un pas important cap a l’estabilització de l’economia global”, ha apuntat l’alemanya aquest dijous en un comunicat, en un context de tensions comercials i on els Estats Units mantenen els gravàmens que afecten l’acer, l’alumini i els automòbils europeus. En el mateix missatge, Von der Leyen ha reiterat que el compromís de la UE de mantenir “negociacions constructives” amb Washington amb l’objectiu d’assolir unes relacions comercials “sense friccions” i “mútuament beneficioses”.