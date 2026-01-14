L'extrema dreta europea presenta una moció de censura contra Von der Leyen per l'acord amb Mercosur

El grup d'extrema dreta del Parlament Europeu Patriotes per Europa (PfE), on està integrat Vox, ha presentat una nova moció de censura contra la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per la firma de l'acord amb Mercosur. En un comunicat, el partit espanyol acusa Von der Leyen "d'ignorar deliberadament" les protestes dels pagesos, així com les "advertències" dels estats membres. "Lluny de rectificar, la presidenta de la Comissió Europea ha optat per imposar l'acord, sacrificant els agricultors i ramaders", ha denunciat Vox.
Fonts de l'Eurocambra han confirmat que han rebut la petició de moció i que estan analitzant-la. Si es considera admissible, el debat es podria celebrar durant el ple de la setmana vinent a Estrasburg. Segons ha detallat Vox, la petició de moció de censura ha estat signada per més de 100 eurodiputats, entre els quals també hi ha membres dels grups d'extrema dreta Conservadors i Reformistes per Europea (ECR) i l'Europa de les Nacions Sobiranes (ESN).
"Els signants de la moció denuncien que l'acord amb Mercosur suposa un atac frontal a la sobirania alimentària europea i una condemna directa al camp espanyol i europeu", ha denunciat Vox. "El tractat obre el mercat a l'entrada massiva de productes procedents de tercers països que no compleixen els estàndards sanitaris, mediambientals i laborals exigits a Europa, generant una competència deslleial que posa en risc milers d'explotacions agràries i, amb elles, el sosteniment de milers de famílies", han insistit des del partit espanyol.
Els impulsors de la moció també denuncien que la Comissió Europea ha dut a terme les negociacions per tancar l'acord "a les fosques" i de manera "antidemocràtica". Es tracta de la segona moció de censura presentada per Patriotes per Europa contra Von der Leyen en els últims mesos. La darrera es va debatre i va ser rebutjada durant el ple de l'Eurocambra del passat mes d'octubre.
En paral·lel, el grup d'extrema dreta també ha presentat una proposta de resolució per sol·licitar al Tribunal de Justícia de la UE que es pronunciï sobre "la legalitat de l'acord entre la UE i el Mercosur". Segons ha explicat Vox, la proposta de resolució podria votar-se també durant el ple que se celebrarà la setmana vinent a Estrasburg, pocs dies després de la firma oficial de l'acord, que se segellarà dissabte al Paraguai.