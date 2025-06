Més de 4.000 milions d'euros fins al 2030: el nou pla estratègic de la Fundació la Caixa

Nou pla estratègic de la Fundació la Caixa. Isidre Fainé, president de l'entitat, ha presentat aquest dimecres el nou full de ruta per al període 2025-2030, que preveu invertir més de 4.000 milions d'euros. El nou pla preveu un pressupost anual rècord de 655 milions d'euros per al 2025 i un "augment gradual" any a any fins a assolir els 800 milions d'euros el 2030.

L'entitat centrarà la seva activitat en tres grans eixos estratègics, que tindran uns fons diferents en cada cas: social (55%-65%), investigació i beques (15%-25%) i cultura (15%-20%). A la pràctica això vol dir elevar el pressupost de l'obra social fins als 800 milions.

Aquest full de ruta té per objectiu "impulsar la transformació social i donar resposta als reptes dels anys vinents" amb el lema Creure per transformar. A més, la fundació estudiarà abordar noves línies d'actuació, com ara la sostenibilitat ambiental, la salut mental i la longevitat, així com augmentar-ne la "influència a escala internacional".

Fainé també ha explicat que "el pla dibuixa el marc d'actuació perquè la Fundació i CriteriaCaixa operin de manera coherent i coordinada per assolir el seu objectiu comú". El pla també reforça la col·laboració amb CaixaBank en múltiples línies d'acció social, "en tant que no és una entitat participada més, ja que comparteix el mateix origen històric que la Fundació".

La Fundació ja va anunciar el febrer un pressupost rècord de 655 milions d'euros pel 2025. Una xifra que representa un increment del 9% respecte als 600 milions destinats el 2024. Aquesta nova inversió va suposar la xifra més alta de la història de la fundació,