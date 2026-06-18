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Economia

Naturgy incorpora com a conseller l'exprimer ministre italià Enrico Letta

  • Enrico Letta, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 18 de juny de 2026 a les 19:23
Actualitzat el 18 de juny de 2026 a les 19:28

Naturgy ha incorporat com a conseller independent l'exprimer ministre italià Enrico Letta. Ho ha fet a proposta de la Comissió de nomenaments i remuneracions tot destacant que el candidat combina "màxima experiència institucional, una carrera acadèmica sòlida i un coneixement profund de la UE".

En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) l'energètica informa també de la incorporació de l'economista alemanya Anke Groth en substitució de Nicolás Villén a proposta del fons d'inversió australià IFM, segon accionista de Naturgy. A banda, Javier de Jaime, Marta Martínez i Jose Antonio Torre de Silva han renunciat com a consellers dominicals un cop Rioja SARL ha venut tota la participació de la companyia.

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