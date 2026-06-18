Naturgy incorpora com a conseller l'exprimer ministre italià Enrico Letta

Naturgy ha incorporat com a conseller independent l'exprimer ministre italià Enrico Letta. Ho ha fet a proposta de la Comissió de nomenaments i remuneracions tot destacant que el candidat combina "màxima experiència institucional, una carrera acadèmica sòlida i un coneixement profund de la UE".\r\n\r\nEn un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) l'energètica informa també de la incorporació de l'economista alemanya Anke Groth en substitució de Nicolás Villén a proposta del fons d'inversió australià IFM, segon accionista de Naturgy. A banda, Javier de Jaime, Marta Martínez i Jose Antonio Torre de Silva han renunciat com a consellers dominicals un cop Rioja SARL ha venut tota la participació de la companyia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nNaturgy obté uns beneficis rècord de 2.023 milions d’euros el 2025\r\n\r\n