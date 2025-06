Oliu espera que el govern espanyol tingui en compte «els perjudicis» de l'opa del BBVA

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, espera que el govern espanyol tingui en compte "els perjudicis que pugui tenir aquesta operació per al país", en al·lusió a l'opa del BBVA sobre l'entitat que presideix. "Confio que el govern espanyol farà una reflexió i tindrà en compte l'estat de la situació: el bé que pugui tenir per al país aquesta operació, que jo no el veig; i, en canvi, els perjudicis que pugui tenir aquesta operació per al país, que jo sí que els veig", ha dit en una entrevista al Col·lapse de TV3.

"Veig molt difícil que surti una operació que va en contra dels clients", ha dit, i ha afegit que l'opa té un rebuig per part de tots menys dels que el consideren inevitable. Per ell, "els únics que el rebutgen no és que no el rebutgin: diuen que l'opa és inevitable, com el destí, la força del destí. No, no és la força del destí". "La força del destí és que nosaltres puguem explicar, i ho explicarem en el seu moment als accionistes, que el projecte del Banc Sabadell els donarà més rendiment i més valor que si accepten aquesta opa", ha assegurat.

"L'única cosa que faré és, quan tingui les condicions que hagi donat el govern, les que ha donat la CNMC i el preu que finalment digui el BBVA, llavors explicaré als accionistes si em sembla una bona operació o no", i per què, ha afegit.

Sobre si pensa en la successió del seu càrrec, als seus 76 anys, ha respost que ara: "En aquests moments només penso en una cosa: en el futur del banc". Ara es planteja superar l'opa "i començar a pensar en el projecte de futur del banc perquè continuï sent un projecte d'èxit, un projecte de generació de valor per als clients, d'anar millorant, perquè sempre s'ha d'estar insatisfet". "I, d'altra banda, que pugui continuar donant un bon valor per a l'accionista, que ens mantingui la confiança", ha desitjat.

Les paraules d'Oliu arriben després que el ple del Parlament aprovés dijous una moció d'ERC que exigeix impedir la materialització de l'opa del BBVA al Sabadell. En concret, la moció insta el Govern a activar totes les accions polítiques, institucionals i legals necessàries davant de l'executiu espanyol per expressar de manera "contundent i inequívoca" el rebuig a l'operació bancària. La moció aprovada al ple també reclama que la Moncloa tingui una posició "clara i pública" en defensa de l'interès general i l'estabilitat econòmica i social de Catalunya.