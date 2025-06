El Banc Sabadell «no és imprescindible»: les raons de Competència per avalar l'opa

El Banc Sabadell "no és imprescindible" a Catalunya i les petites i mitjanes empreses disposen d'"alternatives" de finançament en altres entitats bancàries. Aquestes són algunes de les argumentacions de l'informe detallat de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre l'opa hostil, fet públic avui. Competència ja havia comunicat el seu criteri sobre l'operació, però faltava conèixer-ne la lletra petita.

Competència fa públics així els arguments per autoritzar l'opa del BBVA amb compromisos, en què indica que "no pot acceptar-se el caràcter insubstituïble" del banc d'origen vallesà. El document admet que Catalunya és la comunitat autònoma "més afectada" per l'operació, però tot seguit defensa que el Sabadell hi ha perdut quota de mercat des de l'any 2021 mentre altres operadors han mostrat una "evolució positiva". Per tot plegat, defensa que el "risc" de l'operació és "limitat".

El document que ha publicat aquest divendres la CNMC detalla la resolució publicada el passat 30 d'abril. El regulador va donar llum verda a l'operació amb alguns compromisos al BBVA, ja que va avançar que havia detectat "riscos" en els mercats de banca minorista, tant en serveis prestats a particulars, com a pimes i autònoms, i també en mercats de pagaments mitjans.

Des d'aleshores, l'operació ha seguit el seu curs i per ara està en mans del Consell de Ministres, que abans del 27 de juny ha de pronunciar-se i pot imposar-hi requisits addicionals. Uns requisits, en tot cas, que haurien d'anar més enllà de l'àmbit de Competència. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, va decidir portar l'opa al consell de ministres per entendre que existien elements d'interès general que havien de ser apreciats per l'executiu espanyol.

Aquest dijous, el Parlament va aprovar una moció d'ERC que reclamava al Govern Illa la màxima "contundència" per defensar la posició del Banc Sabadell enfront l'opa. La moció va ser aprovada pels vots del PSC, Esquerra, Junts els comuns i Aliança. El PP i la CUP es van abstenir, mentre que Vox s'hi va oposar.