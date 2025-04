Pausa de 90 dies als aranzels europeus contra Trump: «És una oportunitat per al diàleg»

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat una pausa de 90 dies a les contramesures de la Unió Europea contra els aranzels de Donald Trump a l'acer i l'alumini europeu "per donar una oportunitat al diàleg". "Hem pres nota de l'anunci fet pel president Trump, volem donar una oportunitat a les negociacions", ha afirmat la presidenta de l'executiu comunitari en un comunicat.

Els estats membres van aprovar dimecres la posada en marxa d'aranzels del 25% a més d'un miler de productes nord-americans per contrarestar els efectes del gravamen del 25% imposat per Washington a les importacions d'acer i l'alumini de la UE. Ara, Brussel·les posa en pausa les contramesures, que havien d'entrar en vigor la setmana vinent.

Tot i això, Von der Leyen ha avisat que "si les negociacions no són satisfactòries, les contramesures entraran en vigor". A més, la presidenta de la Comissió Europea també ha apuntat que "continua amb el treball preparatori" per a la resta de contramesures que Brussel·les planteja per respondre als aranzels del 25% de Trump als cotxes europeus i als aranzels generals del 10% -que fins dimecres eren del 20% per a la UE-.