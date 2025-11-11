Pimec demana al Banc d'Espanya que faciliti la llicència bancària a l'ICF

La robustesa financera de les pimes és un dels reptes de l’economia catalana, com ha deixat en evidència el procés de l’opa hostil del BBVA al Banc Sabadell. Aquest dimarts, el governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, ha mantingut un diàleg amb el president de Pimec, Antoni Cañete, entorn les condicions per al creixement de les pimes. La patronal de la petita i mitjana empresa ha demanat formalment al governador que el Banc d’Espanya faciliti el procés de concessió de la llicència bancària o d’excepció a l’Institut Català de Finances (ICF), que permeti a les pimes accedir a finançament en condicions més adequades per al seu creixement.
Pimec ha reivindicat el rol estratègic de l’ICF com a actor clau en el finançament de pimes i projectes tractors del país, i ha defensat que l’obtenció de llicència bancària o d’excepció per part de l’Institut permetria ampliar i reforçar els canals de finançament regionals sota una supervisió adequada. L’entitat considera que això contribuiria a diversificar l’oferta financera, augmentar la competència i adaptar millor els instruments de crèdit a la realitat de les pimes.
Durant el diàleg, Cañete ha posat l’accent en què “les pimes pateixen un problema estructural de dimensió i de finançament, amb dificultats tant per accedir al crèdit com per disposar de circulant en condicions competitives que no les ofeguin”. En aquest sentit, ha recordat que la dimensió empresarial “no és només una qüestió de mida, sinó també de capacitat d’inversió, de finançament i de productivitat”.
Escrivá ha assenyalat que les excepcions que recull la normativa europea per a les entitats financeres són "el canal més ràpid" perquè l'Institut Català de Finances (ICF) aconsegueixi la fitxa bancària que li permetria operar com a banc públic. El governador ha dit a la seu de Pimec que aquesta és la via que ha utilitzat l'Institut Espanyol de Crèdit (ICO) per obtenir l'aval europeu. Precisament, aquest dilluns la consellera d'Economia, Alícia Romero, reiterava el compromís "ferm" del Govern per consolidar l'ICF com a "banca pública" però reconeixia la dificultat de la fita perquè l'obtenció de la fitxa depèn també de les institucions europees.
El màxim representant del Banc d'Espanya també ha indicat que la qüestió de les 37,5 hores setmanals no es pot abordar de forma genèrica, i que a parer seu cal afrontar-la des d'un plantejament "sectorial". Escrivá ha dit que la mesura estrella del Ministeri de Treball, comanat per Yolanda Díaz, s'ha tractat de vegades amb una certa "falta de sensibilitat".